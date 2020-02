19 feb 2020 sara corral

Miguel Ángel Silvestre se ha consagrado como uno de los actores más adorados del panorama actual. El joven, que alcanzó el éxito en nuestro país con series como 'Velvet', dio el gran saltó proclamándose como una de las grandes figuras en América. Ahora, se está preparando para un gran proyecto, pero ayer, hizo arden las redes con este ardiente posado.

Miguel Ángel está haciendo una dura preparación para su nueva serie con Netflix, y como no, ha decidido compartirlo con todos sus seguidores. Con un ardiente posado en el gimnasio, el actor ha vuelto a enloquecer a todos sus fans no que no podían creerse lo que estaban viendo. "Preparándome", escribía al pie de foto.

Han sido muchos los amigos y fans que no han podido evitar comentar ante tal posado. "No es normal", "Mal hecho estas hijo", "¿Es en serio? ¿Que es eso hermano mío?", "Estás cuadrado macho" o "Listo. Después de esto no vuelvo a pisar el gimnasio. La vara está demasiado alta", se podía leer entre algunos de los miles de comentarios.

Este verano, el joven ya compartió algún que otro momento durante sus ensayos de baile para uno de sus últimos proyectos. Ahora, que su colaboración con 'Velvet Collection' ha finalizado para siempre, Miguel Ángel está más centrado que nunca en los proyectos internacionales donde cada vez es más reconocido. Mucha suerte.