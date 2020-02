19 feb 2020

No ha pasado una semana desde que Caroline Flack, la presentadora de la televisión británica exnovia del príncipe Harry y de Harry Styles, se quitara la vida. Sus representantes se encargaron de decir la cruda realidad sin andarse con paños calientes. Tampoco se cortaron a la hora de señalar al ministerio fiscal como responsable de que hubiese decidido quitarse la vida por la tremenda presión que se estaba ejerciendo sobre ella al permitirse que su juicio por presuntos malos tratos se mediatizase.

Mientras las investigaciones siguen su curso, lo que ha salido a la luz es el último mensaje que escribió Caroline. Unas líneas que estaban pensadas para difundir en las redes sociales a modo de despedida, pero que, finalmente, no llegó a publicar. Sí se lo hizo llegar a su madre y, ahora, ese contenido se ha hecho público.

Es el 'Eastern Daily Press' el que ha sacado las últimas palabras de Flack, que reconoce estar hundida, no poder continuar y se disculpa con su familia por lo que va a hacer. Asume que ha aceptado todos los comentarios y críticas, incluso las más duras, en la última década, pero que ya no puede más. Una reflexión que apoyaría esa tesis de sus representantes de que terminó con todo por la presión externa.

"He perdido mi trabajo. Mi casa. Mi capacidad para hablar. Y la verdad se me ha arrebatado para usarse como entretenimiento", se puede leer en ese desgarrador mensaje, en el que añade: "No puedo pasar cada día escondida, y que me digan que no puedo decirle nada a nadie".

"Lo siento mucho por mi familia, por todo lo que les he hecho pasar y por todo lo que han sufrido mis amigos. No pienso en cómo recuperar mi carrera, pienso en cómo recuperar mi vida y la de mi familia. Eso es todo lo que puedo decir", finaliza Caroline las que fueron las últimas líneas de una vida en la que, en los momentos finales, se le convirtió en un calvario.