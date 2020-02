20 feb 2020

El domingo 9 de febrero a mediodía, nos enterábamos de la muerte de Fran Álvarez. El que fuera marido de Belén Esteban era hallado sin vida en su casa. Mientras se sigue investigando y analizando las pruebas para determinar las causas del fallecimiento, su hijo ha decidido romper su silencio y salir del anonimato.

Ha sido el programa 'Ya es mediodía' el que ha sacado a la luz las palabras del joven, de 22 años. "Me da mucha pena que dejaras de luchar, porque somos muchos los que te queremos", se puede leer en esas líneas de desconsuelo. "Solo espero que desde dónde estés me des fuerza para seguir y que veas la de cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti papá, y espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz", añadía en esa publicación.

El hijo de Fran permaneció apartado de los medios durante todo el tiempo que este estuvo junto a Belén. Una misión casi imposible teniendo en cuenta la repercusión que tiene todo lo que hace la de Paracuellos del Jarama. Pero consiguieron cumplir con los deseos de la madre del menor.

La propia Belén se sentaba ayer en 'Sálvame' por primera vez desde la muerte de Álvarez. La expectación era maxíma, pero ella ya se encargada de dejar claro que no pensaba "hacer un circo de todo esto". La colaboradora se limitaba a decir: "Solo quiero mandar un abrazo desde aquí muy fuerte, muy fuerte a su padre, a su hermana, pero especialmente, a su madre, Maruja".