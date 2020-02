22 feb 2020

Curtido en la calle como reportero de 'Sálvame' (Telecinco) y en plató gracias a los 800 programas como presentador del magacín 'Qué me estás contando' (ETB-2), Ion Aramendi se he hecho cargo del nuevo concurso de TVE El cazador.

No tiene reparos en reconocer que no solo ha sido espectador de concursos, sino que gracias a ellos tanto él como su familia se han divertido y aprendido mucho: "Mis hijos, sobre todo el mayor, jugaba conmigo viendo 'Pasapalabra' e intentando hacer el Rosco…". Ahora le toca a él hacer jugar a otros todas las tardes. Y disfruta con ello.

Corazón ¿Por qué cree que le llamaron para 'El cazador'?

Ion Aramendi Presenté la pasada gala del FesTVal de Vitoria y estaba toda la industria de la tele. Se ve que les gustó lo que vieron y eso fue un punto de inflexión. De casi no conocerme pasaron a interesarse por mí y debieron pensar que encajaba en el proyecto. Yo creo tener un superpoder, y es que soy un tipo normal, natural, con sentido del humor.

C. Últimamente, las cadenas van a por nombres consagrados…

I. A. Es verdad que las caras están muy unidas a las cadenas, hacen marca. Y creo que TVE busca hacer lo mismo con nuevos fichajes.

C. ¿Ha aprendido mucho del formato original (13 temporadas en la cadena británica ITV)?

I. A. Sí. Y de la versión australiana. Del original me quedé con su respuesta, "¡Correcto!", tras cada acierto. El productor británico también me aconsejó que estuviera más cerca de los concursantes que de los cazadores, porque ellos son los protagonistas, los que vienen a jugar. También insistió en que leyera rápido, pero que leyera bien para que se entendiera todo.

C. El concurso llega en un momento en que los concursantes profesionales son las estrellas…

I. A. Es verdad. Es que son fenomenales. Verles todos los días ayuda a empatizar con ellos, te sabes sus nombres, sientes que los conoces. Y te despiertan admiración por todo lo que saben. Son un referente para el espectador.

C. ¿Qué está aprendiendo con el concurso?

I. A. Pues me encanta aprender con las respuestas, aunque reconozco que no tengo la retención que tienen los cazadores y olvido muchas cosas. Pero a nivel televisión, estoy aprendiendo la dinámica de un concurso en el que no soy protagonista sino mediador: no debo estorbar ni interferir. Y eso implica aprender a contenerme. En un magazine tienes contertulios, expertos, reporteros… Y debes ser consciente de todo, dominar las historias, el ritmo, romper la tensión o crearla cuando es necesario. Aquí no. Aquí sirves el juego a otros.

C. Por cierto, se notaba su debilidad y respeto por los reporteros de su programa…

I. A. Es que, cuando has sido uno de ellos, sabes lo duro que es: las esperas, la tensión del directo, las condiciones climatológicas… La calle te hace callo, es una escuela increíble

C. Y cuando era reportero en Sálvame, ¿qué temía más?, ¿el reportaje o la conexión con plató?

I. A. Uf, es que esa incertidumbre era mucho. Tenías que estar preparado para todo; para la información que tenías que dar pero, también, para salir airoso de cualquier proposición de Jorge Javier. Mi truco era parcelar mentalmente cada cosa: aquí está lo que debo contar, ahí me dejo llevar por lo que vaya pasando.

C. ¿Qué consejo le daría a cualquiera que vaya a meterse a reportero?

I. A. Que asuma que lo peor es pasar miedo. Todo forma parte del show. Por serio que seas, si de pronto surge que hay que bailar o lo que sea, hazlo. Pero de manera natural, sin forzarlo, porque eso se nota y al final es peor. Haces más el ridículo cuando se nota que no quieres hacerlo. Por eso no sé que es el ridículo. Hay que divertirse e integrar todo lo que pasa en el directo en la historia que estás contando.

C. ¿Cuántos ‘cazadores’ nos esperan?

I. A. Por ahora tenemos 85 programas y solo hemos visto una pequeña parte. Quedan algunos que, de verdad, han quedado para enmarcar. Me encanta cuando sales de una grabación con el subidón de haber hecho un buen programa.