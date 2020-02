24 feb 2020 sara corral

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se ha convertido en una de las 'influencers' más seguidas y adoradas del panorama actual. Y es que, a sus 23 años, la joven se ha hecho con todo un ejercito de fans que la siguen allá a donde va. Este fin de semana ha celebrado junto a amigos y familiares su cumpleaños, y como no podía ser de otro modo, lo ha hecho por todo lo alto. Te lo contamos.

Anna compartió en su cuenta personal de Instagram un pequeño resumen de lo que fue su fiesta de disfraces, y esto es lo que dijo: "He de decir que estoy muy orgullosa de la Anna que ha cumplido hoy 23 años, y es que me gusta mucho la persona en la que me he convertido".

Muy emocionada, Anna no se olvidaba de ninguno de los suyos en este gran día, y así lo demostraba. "Pero si de algo estoy realmente orgullosa es de la gente increíble que tengo a mi alrededor. La noche de ayer no pudo ser más mágica. Mis caras lo dicen todo.Millones de gracias se quedan cortas...Soy la persona más afortunada del mundo.", terminaba de escribir la 'influencer'.

Su madre, Paz Padilla, que también estuvo en la fiesta sorpresa, quiso sorprender con una comida muy peculiar a su hija. La humorista preparó una 'calçotada' a la que invitó a todos los amigos de la joven. "Qué mejor manera de celebrarlo. He hecho hasta el romesco", decía emocionada Paz.

Felicidades Anna, y que cumplas muchos más.