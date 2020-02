24 feb 2020

Las nuevas tecnologías han dado paso a una era de adicciones a las que tenemos que hacer frente con soluciones también novedosas. Las redes sociales, ese elemento que sirve como medio de comunicación y también para el ocio, pueden convertirse en un enemigo muy peligroso si no se hace un uso adecuado. Si no, que se lo pregunten a Tom Holland, que acaba de hacer una confesión sobre Instagram que ha sorprendido.

El actor que ha dado a Spiderman en varias de las entregas de la gran pantalla, ha confesado que su enganche a esta red era tal, que llegó a estar obsesionado. Por las fotos. Por los 'likes'. Por todos los movimientos en torno al contenido que compartía con sus 'followers'. ¿La solución? Hacerla desaparecer, al menos, de manera parcial.

Ha sido durante una entrevista donde tanto él como su compañero Chris Pratt han sido preguntados por la 'app' que borrarían de su teléfono. Tom no tenía dudas. Más que nada, porque ya se ha deshecho de ella (aunque no ha eliminado el perfil, solo la aplicación de su móvil). Ya se sabe eso de que quien evita la tentación, evita el peligro.

Me encontré más centrado en mi vida en Instagram que en mi vida real"

"Me encontré más centrado en mi vida en Instagram que en mi vida real. He dado un paso atrás y he empezado a centrarme en mí mismo y mi futuro. Me siento muy bien por ello", explica Holland que advierte que se ha limitado el acceso a esa ventana que abre al mundo sobre su propia vida. Un paso para avanzar en la mejora de su calidad mental y de las relaciones personales, algo que se está perdiendo a pasos agigantados por culpa de nuestra obsesión por los dispositivos.