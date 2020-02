25 feb 2020 sara corral

Paz Padilla es sin duda una de las humoristas más queridas del país. La presentadora de 'Sálvame' se ha hecho un hueco en la industria convirtiendo en oro todo aquello que toca: teatro, televisión, series, humor, etc. Ahora, la gaditana está pasando por un duro momento, y es que hace un par de semanas que su madre falleció. Tras este duro golpe, la actriz ha querido seguir con una fortaleza propia, y lo ha hecho apoyándose en su hija, Anna.

La joven 'influencer' cumplió este pasado fin de semana 23 años, y como no podía ser de otro modo, lo celebraron entre amigos y familia con una increíble fiesta de disfraces que ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy, la humorista ha sorprendido al mundo con unas palabras muy íntimas hacía su hija.

"Ella es mi motor en los momentos como ahora,donde la desolación y la angustia me puede",comenzaba escribiendo Paz, a lo que añadía: "El pensar que no volveré a verla, que no volveré oír su voz alegre, esa llamada que siempre le quitaba hierro a todo, mis preocupaciones las hacía insignificantes, colgaba el teléfono con una sensación de poder superarlo todo gracias a su sabiduría y a su capacidad de hacerme reír".

Paz aprovechaba este momento para recordar a su madre, Lola, y quiso hacerlo así, hablando del orgullo que sentía por ella. "Así quiero ser para ella, que se sienta tan orgullosa de mi como yo lo estuve de su abuela, que no me guarde ningún secreto, que todos sus problemas y angustias las comparta conmigo, que pueda ayudarla con mis consejos, que siempre tenga ganas de luchar y nunca tirar la toalla, que esté cerca en todos sus momentos importantes", sentenciaba la humorista.

Es evidente que, a pesar de celebrar una fiesta como está, madre e hija siguen llorando la pérdida de uno de los pilares más grandes de su familia. Aun así, ellas permanecen unidas contra viento y marea, y eso es lo verdaderamente importante. Ánimo chicas.