26 feb 2020 sara corral

Tamara Gorro es sin duda una de las 'youtubers' más seguidas de nuestro país. La joven, que comenzó a contar algunos de los momentos más importantes de su vida a través de las redes sociales, se ha hecho con un auténtico ejército de fans a los que llama "familia virtual". Como ya es costumbre, Tamara sorprende a todos diariamente con alguna que otra loca idea, y esta ha sido la de hoy.

Tamara Gorro sorprende a todos con este divertido vídeo. pinit

Aunque la 'youtuber' pasó unas semanas un tanto complicadas tras haber tenido ingresados a su hijo y a su marido, parece que su energía se recarga rápidamente. Últimamente,el entusiasmo de dar forma a todos sus nuevos proyectos, hace que Tamara derroche felicidad por los cuatro costados, y así lo ha dejado ver. "Que levante la mano quien no baile mientras cocina solo", escribía la joven en su último vídeo en el que se la podía ver cantando y bailando.

Aunque todos sus fans se han sorprendido mucho con este vídeo, cierto es que no es la primera vez que Tamara nos muestra sus dotes en el mundo de la danza. Hace dos días, decidió publicar un vídeo que ha traído cola. "¡No me puede gustar más! Descargo energía, doy salud a la patata (corazón) y me lo paso pipa con mi amiga", escribía al pie de foto.

Al ritmo de Omar Montes, la 'youtuber' lo daba todo bailando y cantando mientras terminaba diciendo: "Y también hago el ridículo con esa pirueta mal hecha jajaja. Y lo bien que me lo paso ¿qué?". Sin duda alguna, uno de los motivos del éxito de Tamara en redes, es gracias a su naturalidad y espontaneidad.

Sigue disfrutando como hasta ahora Tamara, nos encanta.