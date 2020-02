27 feb 2020 sara corral

Kira Miró se ha convertido en una de las actrices del momento. La joven acudió ayer a 'El hormiguero' para presentar su nuevo proyecto, y como no podía ser de otro modo, la noche estuvo cargada de diversión y misterio. Junto a Antonio Molero, la actriz habló de su nueva obra de teatro 'Escape Room', por lo que Pablo Motos no pudo resistirse a preguntar sobre algunas de las experiencias más perturbadoras.

Kira Miró y Antonio Molero se sometieron a una prueba de lo más extraña, de donde Kira contó una anécdota que dejó a todos helados. "¿Cuál de estos fenómenos paranormales ha sufrido Kira?", era la pregunta que lanzaban al aire y a la que la actriz contestaba: "tenía en casa el fantasma de una niña en camisón".

"Te lo prometo que estaba ahí en mi casa", repetía la actriz, a lo que añadía: "Por ejemplo, un día con mi profesor de inglés, estábamos dando clases y me dijo: 'Aquí hay presencias'". Mientras todo el publicó miraba expectante, la actriz añadió: "En mi caso la tele se apagaba y se encendía sola, se apagaba y se encendía la luz".

Kira confesó haber sentido bastante miedo, e incluso hablarlo con un inquilino anterior que abandonó la casa por estos sucesos. "La vi dos veces, me estaba como durmiendo, y entre que me dormía y no, me dormía, la vi", sentenciaba la actriz. Ahora, Kira ha cambiado de domicilio, pero sin duda, la actriz consiguió dejar al público mudo.