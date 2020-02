28 feb 2020 Carlos Cuevas

A sus veintitres años recién cumplidos —sopló las velas el pasado 24 de febrero—, Ana Mena se ha convertido en una de nuestras artistas con más proyección. Con varios temas punteros en el mercado y colaboraciones con artistas internacionales, lo cierto es que se ha convertido en un auténtico ídolo de masas. Su participación en la serie 'Marisol' propulsó una carrera que está repleta de éxitos y reconocimientos. Pero no solo en nuestro país, donde sigue luchando por hacerse un hueco, sino también en Italia, donde sus seguidores la persiguen por todos los lados en busca de una fotografía para el recuerdo. A pesar de su fama, poco o nada se conoce de la vida personal de la artista. Hasta hoy.

Enamorada, ilusionada y afrontado uno de los momentos más dulces en lo sentimental, la pudimos ver hace unos días en compañía del delantero del Real Madrid, Brahim Díaz, con el que ha iniciado una relación. Tal y como publicamos en exclusiva en las páginas de esta revista, la pareja lleva cuatro meses conociéndose y ya tienen muchos planes en común.

A pesar de la distancia, la pareja ya conoce a sus respectivas familias

No hay más que ver las fotografías, en las que aparecen Ana y Brahim acudiendo a una sala de cines de Madrid. Los novios, vestidos con ropa cómoda, se mostraron de lo más cariñosos, cómplices y acaramelados durante su cita. Insisten en que ella no dejó de preocuparse por él y el futbolista le correspondía con la misma entrega. Aunque es difícil mantener una relación a distancia —ella vive entre Madrid y Málaga, y él en la capital—, ambos ya conocen a sus respectivas familias y se muestran felices ante un amor de juventud que, eso sí, no saben si llegará a buen puerto.

Una apretada agenda

La vida del deportista, muy limitada por los entrenamientos y las competiciones, puede convertirse a medio o largo plazo en un obstáculo que sortear. También la gira de conciertos y los innumerables compromisos de la andaluza les pondrán a prueba. Aunque seguro que conseguirán cumplir con todas sus metas.

Está claro que el amor ha llegado a la vida de Ana en el momento más importante. Tal vez por eso se tomó con admirable tranquilidad la polémica que estos días la convirtió en tendencia en las redes sociales. Y es que, a pesar de que abrió la reciente gala de los Premios Goya, sufrió una situación realmente incómoda al ser invitada a la Academia de 'Operación Triunfo'. Aunque los profesores la recibieron con todas las alharacas y pusieron atención a su trayectoria profesional, lo cierto es que hubo algunos de los participantes que aseguraron no conocerla ni haber escuchado nunca ninguno de los temas que la han convertido en una artista reconocida. Lejos de enfadarse o mostrarse molesta, Mena adoptó un comportamiento comprensivo y no dudó en confesar que ella sí veía el programa cuando la agenda se lo permitía. Aprovechó también para demostrar que no guarda rencor al alabar algunos de los talentos que luchan en el concurso musical de TVE. En concreto, se deshizo en halagos con Flavio, de quien dijo tener una de las voces más especiales.

Ejemplo de humildad

Los seguidores de Ana, aunque molestos en un principio por lo que consideraron un auténtico desplante y una "falta de cultura", se mostraron tremendamente orgullosos por la actitud. Y es que, ni siquiera en privado ha tenido en cuenta el desconocimiento de los alumnos de 'Operación Triunfo', sino más bien todo lo contrario. Ensalza al programa, a la productora y al equipo que, dice, supo cómo tratarla en ese episodio por el que otros hubieran puesto el grito en el cielo. Está claro que para ser artista y estrella, la generosidad es fundamental. Y Ana Mena de eso va sobrada. También Brahim, que lucha cada día por demostrarle a Zidane que puede dar más en el club blanco. A ver qué opinan sus seguidores de este joven romance.