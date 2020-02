29 feb 2020 sara corral

Eva González es una de las presentadoras más aclamadas de la actualidad. La mujer de Cayetano Rivera, se ha hecho su hueco presentando grandes programas como 'Masterchef' o 'La voz'. Sin embargo, mucho más allá de los éxitos, estos programas le han dado a la joven algo mucho más especial, increíbles amistades que parecen de película. Hoy, la modelo ha sorprendido a todos con estas tiernas palabras hacía una gran amiga, te lo contamos.

Eva y Vanessa Martín se han convertido en grandes amigas desde que coincidieran en las grabaciones de 'La voz'. Ahora, que la cantante ha conseguido 'La medalla de Andalucía 2020', su fiel amiga ha querido dedicarle unas tiernas palabras que han enloquecido a sus fans.

"La de la luz especial y los ojos llenos de vida", decía Eva definiéndola, mientras añadía: "La que sabe hacerme reír y llorar al mismo tiempo. La que me enseña a no pedirnos nada. Mi amiga. Qué orgullosa estoy de ti y qué feliz de poder compartir ese día a tu vera". Han sido muchos los que no han dudado en felicitar a la joven cantante que tantos éxitos lleva ya a la espalda, y no es para menos.

Hoy mismo, Eva publicaba esta fotografía en la cual posaba junto a Vanessa tras recoger la medalla. Tras las bonitas palabras de la presentadora, la cantante ha querido contestarle, y lo ha hecho escribiendo: "Enhorabuena amiga porque capitaneaste semejante gala como tú sola podrías haberlo hecho".

Para terminar, Vanessa añadía: "Compartir este día y esas tablas contigo lo hizo aun más emotivo y especial. Yo también quiero apelar a mi memoria". Enhorabuena Vanessa.