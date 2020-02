29 feb 2020 sara corral

Gloria Camila Ortega pertenece a una de las familias con más historia de la televisión de nuestro país. Su madre, Rocío Jurado, es una de las figuras más grandes dentro del mundo de la copla y el cante, y aunque la andaluza murió hace 14 años a causa de un agresivo cáncer, su figura sigue muy viva en todos, sobre todo en su familia.

Ayer, la pequeña de la familia, Gloria Camila Ortega, acudió a el programa 'Volverte a ver' donde habló de uno de los episodios más duros de su infancia. Te lo contamos.

Ayer, la joven se sentó en el plató de Carlos Sobera para hablar de algunos de los momentos más importantes de su vida, y como no, la muerte de su madre fue uno de ellos. Gloria ha reconocido echarla de menos todos los días, y no pudo evitar derrumbarse cuando habló de este trágico suceso.

"Yo era muy pequeña, tenía 3 años, y mi hermano 6, tengo pocos recuerdos de cuando llegué. Por lo que me cuentan, cuando llegué era como que estaba en un mundo nuevo", comenzó diciendo la joven sobre su adopción. Acto seguido, la joven comenzó a hablar de la enfermedad que terminó con su madre. "No era consciente de lo que estaba pasando y que podía llegar el final", decía mientras lloraba.

"Me entero porque su última noche me mandan a casa de mi tía Mª Carmen", comenzaba explicando Gloria, a lo que añadía: "Yo me levanté y pensé que era muy raro que no nos despertaran. Vino mi tía con mi prima y me dijeron que había una nueva estrella en cielo… mi madre se había ido al cielo".

Sin duda, la pérdida de su madre ha sido uno de los palos más duros que la vida le ha dado a Gloria. Sin embargo, pese a los demás problemas, la joven siguió adelante junto a su familia, sobre todo gracias a su padre, José Ortega Cano.