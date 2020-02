29 feb 2020 sara corral

María Castro es una de las actrices más seguidas del momento. Y es que, además de haber trabajado en numerosas y aclamadas series y obras de teatro, la joven está muy activa en redes sociales donde comparte con todos sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su vida. Como no podía ser menos, ha querido compartir con todos este increíble viaje que ha hecho a Lanzarote. Y ahora, que tiene que volver a la rutina, los ha sorprendido con este mensaje.

"Pues chim-pon... hasta aquí Lanzarote", comenzaba escribiendo la joven, a lo que añadía: "Allí se quedan las horas de piscina, los cócteles, y las playas de arena negra... y aquí vuelven los horarios, la rutina, y los abrigos... pero igual de feliz". Y es que la vuelta a la rutina supone también volver con todos los suyos, y que mejor día que este.

"Mamá, hoy cumples 18 años. Es lo q tiene ser tan especial, como para nacer un 29 de Febrero", empezaba a escribir al pie de foto de esta tierna imagen junto a su madre. Emocionada, la actriz continuaba escribiendo: "Ahora, que soy madre, se que jamás te podré devolver lo que tú me has dado a mí... entrega, kilos de dedicación, cubos de paciencia, horas escucha... y amor".

María compartía con todos sus seguidores uno de los sentimientos más bonitos que puede tenerse hacía una madre, la admiración. "Y no sólo por ser mi madre... si no por ser la mejor madre del mundo", escribía al pie de foto, a lo que sentenciaba diciendo: "Has dejado el listón demasiado alto... pero no pienso dejar de esforzarme en seguir tus pasos".

Felicidades a tu mamá María, disfruta de la vuelta a casa.