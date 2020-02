29 feb 2020 sara corral

Marta Pombo, hermana de María Pombo, se está convirtiendo en unas de las estrellas del mundo 'influencer'. De la misma manera que su hermana, la joven comparte con sus seguidores numerosos detalles de su vida a través de las redes sociales, donde también trabaja haciendo colaboraciones con famosas marcas. Sin embargo, está semana, Marta ha tenido un descuido que puede que le haga perder su trabajo. Te lo contamos.

La joven trabaja para una famosa marca de tortitas saludables, y como estaba escrito en su trabajo, quiso recomendárselas a todos sus seguidores a través de un vídeo de Instagram donde además de decir que eran muy saludables, aseguraba que estaban "riquísimas" y que "le habían encantado". Sin embargo, lo que pasó después decía todo lo contrario.

La joven grabó otro vídeo que quiso mandarlo únicamente a sus amigos y allegados. En este, aseguraba que las tortitas sabían a "dieta" y que "no le habían gustado nada". "A vosotros os debo la verdad y nada más que la verdad. No podía decir que las tortitas sabían a dieta.", comenzaba diciendo la joven entre risas, a lo que añadía: " Hay gente que le gustarán pero a mí no, pero no podía dejar así a la marca".

La joven publicó este vídeo a todos sus seguidores sin darse cuenta, y aunque luego lo eliminó rápidamente, ya habían sido muchos los que habían guardado tal momento. Ahora, el punto de mira está puesto en ella y en sí las marcas seguirán estando de su lado tras esta actitud y despiste de la joven. ¿Acaba de perder Marta su trabajo como 'influencer'?.