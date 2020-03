2 mar 2020

Gloria Camila acudió el pasado viernes como invitada al plato de 'Volverte a ver'. La hija del torero José Ortega Cano fue sorprendida por su tía Carmen y su primo Chema (amigo del actual novio de Gloria) que quisieron agradecerle todo lo que había hecho por ellos.

Las lágrimas llegaron cuando Carlos Sobera le pregunto por la muerte de su madre, Rocío Jurado. La joven no pudo contener la emoción al ver las imágenes de su madre y contó como se enteró de la noticia y lo duro que fue para ella: "Me enteré porque el último día me mandaron a dormir a casa de mi tía Mari Carmen. Estábamos con mis primos y recuerdo que, al día siguiente, había colegio. Pero fue muy raro, porque cuando me levanté me di cuenta que nadie nos despertó. Cuando mi tía vino con mi prima y me dijeron que había una nueva estrella en el cielo… Fue muy duro".

Unas lágrimas que su expareja, Kiko Jiménez, puso en duda al día siguiente en su paso por 'Sálvame Deluxe'. "Llegó un momento en el que se me saltaron las lágrimas", confesó de manera irónica el colaborador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Un gesto que supuso el enfado de Antonio David Flores, que no dudo en defender a Gloria Camila. "Fue una entrevista muy buena, muy emotiva. Contó detalles y aspectos de su vida que en ningún otro momento habíamos visto. Está en el mejor momento de su vida y me parece que dijo verdades como puños", señaló el padre de Rocío Flores.

Kiko quiso desmentir las palabras de Gloria acerca de su buena relación con Ana María Aldón. "Soy conocedor de todo eso, se llevaba mal con ella y se han llevado mal durante nuestros cuatro años de relación", declaro contundente.

A pesar de que ambos han rehecho su vida, parece que Jiménez no olvida a la que fue su pareja durante cuatro años, y con quien llegó a estar comprometido, y aprovecha cualquier intervención para dejar en mal lugar a la hija de la cantante.