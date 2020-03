2 mar 2020

El pasado 26 de febrero, Antonio Montero contó en 'Sálvame' el problema de salud que está sufriendo. El colaborador ha sido intervenido por un tumor maligno en la pierna , tras notarse un bulto en el muslo mientras se echaba crema este verano, y ha tenido que someterse a sesiones de radioterapia.

El periodista ha decidido tomarse la situación con optimismo al igual que su exmujer, Marisa Martín Blázquez, que acudió este domingo a 'Viva la Vida' para contar cómo esta viviendo ella la enfermedad y cómo recibió la noticia. "Antonio es una persona muy positiva, no es nada dramático. A toda su gente a la que le comunicó lo que sucedía, que por cierto, no vamos a hablar con eufemismos, se llama cáncer, y además me parece que lo ha transmitido de una manera súper positiva para alentar a la gente y para darle una esperanza, hay esperanza, hay vida", afirmo la periodista.

Marisa dejo claro que, desde el principio, Montero aceptó la noticia sin dramatismo y que, en todo momento, ha intentado tranquilizar a su entorno. No todo iban a ser malas noticias y ella misma quiso aclarar que ahora esta todo bien y que va a luchar.

Tras haber compartido su vida más de 30 años, la periodista alabó la actitud de Antonio Montero y se mostró muy firme en cómo estaba afrontando este duro momento: "Yo estoy bien, y en mi caso es algo que me trasladó mi padre, que tenía una filosofía de vida que era muy alucinante. Decía: 'Cuando las cosas tienen solución, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y si no la tiene, te tienes que olvidar'. Y esto se dice así muy sencillo, pero es la pura realidad."

También tuvo momento para concienciar a la audiencia de la necesidad de donar dinero para la investigación contra el cáncer, al considerarlo fundamental para poder fin a esta enfermedad. "Yo pediría desde aquí, ya que me estáis dando esta oportunidad, dinero para la investigación, porque si no tenemos fondos para la investigación contra el cáncer no podemos luchar", concluyo.