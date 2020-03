2 mar 2020

Con la noticia de que Mikaela, la hija de 23 años de Steven Speilberg, ha tomado la decisión de dedicarse al mundo del porno como actriz (y la consiguiente resignación de su padre), la joven se sitúa en el centro de la noticia polémica de nuevo. En esta ocasión, tras haber sido detenida por un presunto caso de violencia doméstica.

Era el pasado sábado cuando era arrestada y, tal y como revela la revista 'People', tras 12 horas en comisaría, era puesta en libertad. Su prometido (y el hombre por el que ha tomado la senda del porno), Chuck Pankow, no tardaba en emitir un comunicado, difundido por Fox News, en el que aseguraba que se trataba de "un malentendido" y restaba importancia a los hechos ocurridos en el domicilio familiar.

Mikaela, que fue adoptada siendo un bebé, ha protagonizado otros titulares siempre en tono negativo. Conocidos son sus coqueteos con el alcohol y los problemas mentales que provocaron que tuviese que recibir ayuda de expertos. Unos episodios que han tenido a sus padres siempre muy pendientes de ella.

Y que han provocado que sus declaraciones a 'The Sun' sobre su nueva dedicación profesional hayan causado una tremenda preocupación en Spielberg. "No puedo seguir dependiendo de mis padres o incluso del Estado. No es que haya nada malo en eso, simplemente no me siento cómoda", manifestaba antes de asegurar que había llegado el momento de "capitalizar" su cuerpo.