3 mar 2020 sara corral

Eva González es una de las presentadoras más queridas y admiradas del panorama actual. La joven ha cosechado grandes éxitos con programas como 'Masterchef' o 'La voz', donde su presencia ha sido esencial. Ahora, aunque sigue trabajando en numerosos proyectos, la joven está más que centrada en su familia, sobre todo en su hijo, Cayetano, con el que nos ha sorprendido hoy.

La joven sorprendía a sus seguidores con esta tierna imagen de su hijo, Cayetano, con quien se pasó la tarde jugando. "Si no te veo, no me ves. O su concepto de estar escondido... me mata de amor", escribía la modelo al pie de foto.

Ha sido muchos los que no han dudado en comentar esta divertida estampa. Sara Carbonero, amiga de Eva, decía: "Un clásico. Bendita inocencia". "Lo mejor del mundo, todo el día inventado, que maravilla" o "Me lo como con papas", eran algunos de los comentarios que también podían leerse.

No es la primera vez que Eva nos muestra el ingenio de su pequeño, y es que el joven Cayetano se ha convertido en toda una estrella en la cuenta personal de Instagram de su madre. A pesar de haber pasado un mal trago, la familia está ahora más que unida, y así lo han demostrado en numerosas ocasiones.