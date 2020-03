3 mar 2020

'Es ahora'. ¿Por qué? "Muchas veces, perdemos el tiempo en pensar lo que nos ocurrió en el pasado, ya sea positivo o negativo, o en soñar en lo que vamos a conseguir en el futuro. Al final, nos perdemos lo más importante, que es el hoy. Este instante. El ahora". Así justifica Merche (Cádiz, 1974) el título de su nuevo álbum. Ese que se lanzó en las plataformas digitales el pasado viernes, 28 de febrero, y que conseguía un ascenso inmediato al número 1 en iTunes. El mismo que saldrá en formato físico esta misma semana y con el que comenzará su gira, en Madrid, este sábado, 7 de marzo. En el Teatro Goya, para más señas (puedes comprar las entradas para sus conciertos pinchando aquí).

Lleva casi dos décadas ofreciendo su arte. Su música. Un reflejo de ella misma. Y de que se puede ser tan polifacética como una quiera. Entenderemos todo esto con las palabras salidas de la boca de la artista, que responde, a primera hora de la mañana, al otro lado del teléfono y asegurando que está lista para afrontar un día duro de promoción. Conoce el negocio y sabe de sobra que, tan importante es vender entradas y discos, como saber atender a los medios. A fin de cuentas, somos un elemento más en la cadena de transmisión de su mensaje.

Con cada disco siempre intento ofrecer un 'además', para que la gente no se canse"

"Ya son 18 años desde que empecé y tengo a ese batallón que no me ha dejado y, cada vez, se unen más 'merchitos' de mi alma que siempre están esperando un trabajo nuevo, una gira... Es digno de agradecer y estoy muy orgullosa de que me acompañen en el camino", cuenta sobre el camino que lleva recorrido. También sobre qué intenta dar con cada nuevo trabajo para mantenerlos a su lado: "Con cada disco siempre intento ofrecer un 'además', para que la gente no se canse. Como público, cuando me ha gustado un artista, si me hace lo mismo en los siguientes discos y no aporta nada nuevo, llega un momento que me canso. Por eso, siempre he tenido en mente ofrecer en cada disco algo de mí que no hayan escuchado". Chica lista.

Pero, ¿qué tiene 'Es ahora' de valor añadido? ¿Qué da a ese público entregado y fiel? "Aparte de las composiciones (soy autora de los temas), por primera vez he producido siete de las canciones del disco, como manera a de ofrecer ese 'además'. Me van a conocer como productora". No le era suficiente para devolver el apoyo: "Después, en el disco físico hay un regalito que es una agenda que he hecho yo, porque mandarla hacer no era lo mismo. Hasta hice un curso de diseño gráfico. Yo hice el borrador y, después, un profesional me lo pasó a limpio. Pero la he hecho con mis manitas. Para que tengan un poquito más de mí y apunten en la agenda las fechas de mis conciertos". Se ríe. No es una risa nerviosa ni nada puntual. El carácter alegre de la gaditana es un sello de identidad.

Portada del disco de Merche 'Es ahora'. pinit

Ganas intactas

También se le escapa una risa cuando se le pregunta como 'es ahora' esa Merche que lleva casi 20 años evolucionando en la música: "Yo me veo tres cuartos igual, pero un pelín más mayorcita". Ahí termina su broma, ese chascarrillo con el que conectar con su interlocutor, y se pone seria: "Espero que la vida me haya dejado trozos de enseñanza, pero tengo la misma la ilusión y las mismas ganas que cuando empecé. Evidentemente, soy 20 años mayor que cuando saqué ese primer disco, pero con esas cositas de niña, que creo que no voy a perder nunca. Algunas veces me creo que tengo 17 y a mi hija le encanta, porque dice que soy su amiga".

Ambika llegó a la vida de la artista hace unos seis años. Aún es pequeña, pero... "Está creciendo con la música todo el día, porque el estudio lo tengo en casa. Y en esta ocasión, como decía, he producido yo el disco, así que se ha pasado seis meses escuchando las canciones. Ahora mismo quiere ser muchas cosas. Le gusta mucho la música y hay días que quiere ser cantante, dice que es Minimerche. Otro día quiere ser dentista, otro peluquera... Está en el momento de cada día querer una cosa", una declaración con la que subraya que apoyará a su hija en lo que decida ser en un futuro. Aún queda tiempo por delante y, como empezábamos, hay que centrarse en el ahora. De eso va el mensaje que quiere dejarnos con cada uno de los diez temas que componen el disco.

Precisamente es la actualidad la que parece estarnos abriendo los ojos sobre ciertos abusos de poder del hombre sobre la mujer, desde hace décadas, en diferentes campos laborales. Preguntamos a Merche, aprovechando que tenemos el Día de la Mujer a la vuelta de la esquina, cuánto de complicado es ser fémina en el mundo de la música. Cuánto de machismo hay.

Dispara con una reflexión: "He estado 15 años diciendo que no notaba la diferencia de género en mi trabajo, porque teníamos normalizados ciertos comportamientos. Sin embargo, con toda la polémica de Plácido Domingo, te das cuenta de que esas situaciones, las hemos vivido en alguna ocasión. Pero lo teníamos todo tan normalizado que no se le daba importancia".

"Sí que es verdad que, últimamente, lo noto a nivel de compositora o de producción. Vale que me suba a un escenario y me menee, y me ponga rubia y una minifalda, pero que componga y produzca, como que chirría un poquito...", continúa para que la descripción del panorama sea más gráfica. "Hoy en día, me preguntan que quién me hace las canciones. A estas alturas de la película, la única explicación que le encuentro es el hecho de que soy mujer, ser rubia, ponerme tacón...", prosigue.

Hacerse oír

Es más, tiene la solución para tapar esas voces discordantes o desconfiantes de que una chica como ella pueda triunfar en un mundo como este: "Ponerme más rubia y más tacón. Por eso estoy más rubia ahora, porque es el disco en el que he trabajado más y van a pensar que detrás hay un señor con un traje de chaqueta. Y no es el caso".

Trato de conseguir algo a través de mis canciones, me escuchen cinco o cinco millones"

No es algo nuevo para ella. De hecho, fue una de las primeras en usar sus letras para luchar contra la violencia de género. Era 2004 cuando lanzó 'Abre tu mente', en 2004, que habla de violencia de género. "El comentario era: 'Mira cómo va vestida'. Tenía el pelo rubio platino, por la cintura... La imagen era muy agresiva y era una manera de reivindicar que, te vistas como te vistas, la esencia es la que es", unas palabras con las que dice más de lo que parece, y tras las que añade "La sigo cantando siempre, porque el mensaje está más presente que nunca, todavía estamos en la lucha".

"Hay que seguir hablando, seguir batallando. En mi caso, mi arma son mis canciones. El 8 de marzo del año pasado subí un trozo de 'Lo que me dé la gana', primer 'single' de 'Es ahora'. Subí la maqueta porque no puede estar en la manifestación y quería tener presencia de alguna manera. Desde mi casa, compartí un trocito de esa canción, que habla de tolerancia, igualdad e inclusión. De todos esos valores que engloban lo que yo defino como feminismo. Trato de conseguir algo a través de mis canciones, me escuchen cinco o cinco millones. No dejemos que el tema caiga en el vacío", concluye Merche.