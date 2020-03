4 mar 2020 sara corral

Oriana Marzoli y Carmen Gahona se han convertido en dos de las colaboradoras más habituales dentro del plato de 'Supervivientes'. Aunque en más de una ocasión han tenido algún que otro enfrentamiento, ambas, que siempre se sientan juntas, tenían una relación amor-odio que cautivó a la audiencia. Sin embargo, ayer estalló todo, y ambas protagonizaron uno de los enfrentamientos más duros de la historia de la televisión.

Durante toda la noche, las dos colaboradoras se dedicaban algún que otro mal gesto o mala palabra. "Es que tengo el oído con tapones y me molestas", replicaba Carmen en una de las ocasiones, a lo que Oriana le contestaba: "No hablemos de lo que nos molestas tú luego en las reuniones que eres insoportable y también me tratas a mí con mucho desprecio".

Carlos Sobera, el presentador de la gala, tuvo que estar muy pendiente durante toda la noche de las dos colaboradoras. Y fueron tan grandes las acusaciones que se hacían, que tuvo que intervenir diciendo: "Por favor, no insultemos a nadie, tranquilidad todo el mundo".

"Que no me grites te he dicho", decía Carmen enfadada mientras se levantaba. Oriana, le contestaba firmemente: "Que no te levantes porque entonces me voy a tener que levantar yo también". Carmen, que se señalaba el pecho, decía: "Vale, pero quítate los tacones que me llegas por aquí". Mientras Oriana muy molesta contestaba: "Tendrías que volver a nacer para ser como yo".

Fue el presentador quien tuvo que pararles los pies e invitarlas a no volver a plató si su actitud no cambiaba y mejoraba. ¿Serán capaces de seguir trabajando juntas?.