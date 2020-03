4 mar 2020

Este martes se conocía el ingreso en el hospital de José María Gil Silgado ante un posible infarto. El empresario fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a un fuerte dolor en el pecho y el brazo. Una noticia que se produjo tras conocerse la sentencia del juicio que tenía con su expareja , María Jesús Ruiz.

El empresario ha sido condenado a nueve meses de prisión, por lo que su vuelta a prisión sería inminente. Una preocupación que puede ser el motivo que desencadenó su problema de salud. Ante esto, la ex Miss España, no ha querido hablar mucho, y simplemente le ha deseado una pronta recuperación en el programa 'Sálvame': "No le deseo mal a nadie. Le deseo que se recupere pronto".

La actual colaboradora de 'Sálvame' ha mantenido una postura fría a la hora de hablar de su expareja, llegando a afirmar que no tiene intención de ponerse en contacto con él y, en caso de hacerlo, sería por Alba, la hija que tienen en común. "No le voy a llamar, no es mi lugar llamar. En todo caso, le pondría un mensajito por la niña", han sido sus palabras en relación a su ingreso.

Una actitud que ha mantenido al ser preguntada por varios periodistas en la calle, intentando evadir el tema y agradeciendo su labor como periodistas: "No tengo ni idea. No lo sé. Me estoy enterando ahora por vosotros. Ya está. No sé por qué motivos, poco puedo hablar. Agradeceros muchísimo vuestro interés"