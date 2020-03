8 mar 2020 sara corral

Laura Escanes está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, y es que desde la llega de su hija, Roma, todo ha cambiado. Hoy, la 'influncer' ha querido sorprender a todos con una bonita estampa familiar, que más allá de la ternura, reivindica por parte de la joven uno de los pilares fundamentales de su vida. Te lo contamos.

Con motivo del 'Día de la mujer', Laura ha querido aportar su granito de arena con una foto de "las mujeres de su vida", en uno de los momentos más especiales de ella, el parto de su hija. "Valientes, fuertes, guerreras... ", añadía emocionada la joven al pie de foto donde aparecían las cuatro.

Su abuela y su madre han sido para Laura dos los pilares más importantes de toda su vida, y con ellas, demuestra día a día su fortaleza y entrega a pesar de las críticas a las que ha tenido que enfrentarse desde que dio a conocer su relación con Risto Mejide. No es la primera vez que Laura planta cara a las críticas y se sincera con aquellos que quieren de verdad escucharla sin juzgarla antes de tiempo.

"Me he encontrado esta foto en el carrete y se me hace imposible no emocionarme", escribía Laura en una de las últimas publicaciones que compartía junto a ellas dos. Ahora, con un montón de proyectos laborales por delante, la joven continúa creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Y sin duda, lo hace de la mano de "sus pilares".