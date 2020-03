8 mar 2020 sara corral

Toñi Moreno es una de las presentadoras más queridas y seguidas del momento. La periodista, que brilla ahora por su trabajo en 'Mujeres Hombres y Viceversa', ha sorprendido hoy a todos con una foto en la que ha querido sincerarse y desvelar alguno de sus secretos más ocultos. Te lo contamos.

La periodista cumplió su sueño de ser madre hace un mes cuando trajo al mundo a su pequeña, Lola. Ahora, que ya ha vuelto al trabajo, la joven esta muy emocionada, y así lo ha demostrado los últimos días. "Esta fue una de las primeras fotos que me hicieron en Mediaset cuando a penas me conocían", comenzaba escribiendo.

"Me encanta porque me siento representada. No siempre estoy así; optimista , alegre y enérgica ..", continuaba escribiendo Toñi. Y es que a pesar de destacar día a día por su alegría, la periodista también ha pasado momentos muy difíciles. "Tengo , como todos mi otro yo, pero me gusta mirarme en ella para recordarme lo que me gusta ser", sentenciaba.

Aun así, ha querido mandar un bonito mensaje a todos sus seguidores a modo de reflexión en el que escribía: "La felicidad se trabaja, como la alegría o la pasión, y no depende de nadie más que de ti. Hoy voy a pintarme el día de colores y me voy a la calle.... a vivir la vida".

Parece que ser madre le ha dado a Toñi la energía que necesitaba para poder luchar contra todo, tal y como demuestra cada día.