9 mar 2020 sara corral

Este sábado, Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, se sentaba en la silla de 'Sábado Deluxe' donde habló, largo y tendido, sobre su familia. Aunque no es la primera que esto ocurre, si ha sido la primera en la que Gloria Camila, su sobrina, ha contestado sin tapujos ante las fuertes declaraciones que dio.

Amador, exmarido de Rosa Benito, decidió desvelar algunos de los secretos más ocultos de la familia Jurado, pero las palabras que le dedicó a Ortega Cano, su cuñado, parecen haber tenido demasiado eco.

Como cada Domingo, Gloria Camila fue al plató de 'Supervivientes' para trabajar defendiendo a la mujer de su padre, Ana María Aldón. Lo que nadie esperaba, es que fuera allí donde contestase a las fuertes declaraciones de su tío.

"Ortega se casó y era un hombre con mundo corrido. A veces salía y no volvía esa noche, lo mismo volvía al día siguiente por la tarde. Y Rocío eso no lo ha aguantado", decía Amador, a lo que Gloria contestó: "Mi madre y mi padre siempre han estado muy felices. Han estado genial y creo que no fueron las palabras más acertadas".

Aun tras estas palabras, Gloria quiso echarle una mano a su tío. "Mi tío rectifica. Ha aclarado lo que quería decir y no se la había entendido. Me quedo con eso", dijo la joven Y es que el propio Amador entró en directo esa tarde en 'Viva la vida' para pedir perdón tras las palabras de Ortega Cano.

¿Que habrá pensado Rocío Carrasco de todo esto?