11 mar 2020 sara corral

Alba Díaz es una de las 'influencers' del momento. La hija de Manuel Díaz 'El cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda y las redes sociales, y así lo publica día a día a través de sus cuentas personales. Ayer, la joven sorprendió a todos sus fans con un tierno mensaje para una de las personas más importantes de su vida, su madre. Te lo contamos.

Alba Díaz le manda un tierno mensaje a su madre. pinit

Hoy, Vicky Martín Berrocal cumple años, y como no podía ser de otro modo, su hija Alba ha estado con ella para celebrar por todo lo alto este día tan especial. A través de fotos íntimas y familiares, la 'influencer' le ha dedicado unas palabras a su madre, entre las que se podían empezar a leer: "Felicidades a la mujer de mi vida".

Como si de un álbum de fotos se tratará, Alba ha acompañado a cada imagen con un pie de foto que no ha dejado indiferente a nadie. "Mi apoyo, mi paz, mi equilibrio y mi fuerza. La fuente de mi carácter y personalidad. La culpable de que viva mi vida como nadie y sin arrepentirme", escribía Alba.

"La que me incita a hacer cosas que jamás pensé que haría. La que me ha aplanado el camino lo máximo posible para no tropezar. La que me ha enseñado que querer es poder, que hay que ser uno mismo en todo momento, e ir siempre con la verdad por delante", relataba Alba entre foto y foto. Emocionada, Alba terminaba su carta escribiendo: "Porque gracias a tí mi vida tiene mucho más sentido. Te amo".

Felicidades Vicky, que tengáis para siempre esta bonita relación que tanto os caracteriza.