11 mar 2020

Compartir en google plus

Uno de los países que mayores consecuencias está sufriendo por el coronavirus (claves para entender la enfermedad), es Italia. El Gobierno ha decidido poner en marcha una campaña bajo el lema 'Yo me quedo en casa' y recurrir a rostros conocidos para que les ayuden a propagar el mensaje y las medidas excepcionales a tomar ante esta enfermedad.

Entre ellos, Luara Pausini, que este lunes colgaba un mensaje en su cuenta de Instagram, con el 'hashtag' de ese lema, para intentar aprovechar la cantidad de 'followers' que tiene y aportar su granito de arena. "Chicos, no hay necesidad de entrar en pánico, pero es importante comprender que la situación es muy, muy grave", comenzaba la cantante.

No se muevan a menos que sea esencial" laura pausini

"Muchos han tomado esta historia como vacaciones, pero no es así, y esto debe entenderse bien. ¡Lee, juega, habla, piensa, escribe, cocina, escucha o haz música, como yo!", continuaba antes de añadir esa recomendación de no moverse: "Quédense en casa chicos, no se muevan a menos que sea absolutamente esencial. Intento respetar todo lo que se nos ha explicado y solicitado. Por favor hazlo también. Al hacerlo, ayudas a los demás y a ti mismo".

El director de cine Paolo Sorrentino lanzaba su mensaje desde su estudio, instando a que sus seguidores le ayudasen a elegir obras escritas y audiovisuales con las que llenar el tiempo de ocio que va a tener quedándose en casa. "Yo me quedo en casa e invito a todos a hacer lo mismo mientras dure esta emergencia. Este es mi estudio Espero vuestros consejos. ¿Qué debo leer o releer? ¿Qué película o serie debo ver? ¿Qué música debo escuchar?".

También Tiziano Ferro se sumaba a la iniciativa de concienciación. "Escuchemos las directices. Sé que no es fácil, pero la situación ahora es dramática en todas partes del mundo. Sé generoso contigo mismo, también tómate el tiempo que no tienes, por elección o por desgracia por la fuerza", comenzaba.

Y predicaba con el ejemplo: "Hoy, por ejemplo, decidí intentar cantar una canción que me gusta. Sin ambición, solo por el placer de hacerlo. Si estás en esta página y te gusta, más o menos, lo que hago, te invito a que me pidas una canción. ¿Qué te gustaría que cantase para ti en las redes sociales?". Y terminaba: "Tratemos de ser indulgentes y amables el uno con el otro, evitemos los comentarios feos. Mostremos a todos que, incluso en un momento tan triste, sabemos cómo construir".

Estos son solo alguno ejemplos de rostros muy conocidos italianos que se han sumado a la campaña. Por su parte, Chiara Ferragni y su marido, Fedez, han decidido iniciar una recogida de fondos para el Hospital de San Rafael, en Milán, el lugar donde hay mayor número de infectados. Un manera de demostrar que la fama puede servir como catapulta de un movimiento solidario en tiempos complicados.