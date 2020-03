12 mar 2020

El hambre es uno de los condicionantes que muchos de los personajes famosos tanteados para concursar en 'Supervivientes' se plantean a la hora de decir que no. Pero hay otro: los insectos y sus picaduras, que pueden ser mucho más molestas que el hecho de no tener nada que echarse a la boca. Si no, que se o pregunten a Albert Barranco, que acaba de experimentarlo en sus propias carnes.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' debe de haber batido un récord, porque recibió, nada más y nada menos, 300 picaduras en una sola noche. Si ya con una sola uno puede rabiar e dolor y picor, no queremos ni tener que hacernos a la idea de lo que tiene que estar pasando.

La humedad ha favorecido que aparezca una plaga de mosquitos que se han cebado, a base de bien, con Barranco. Entre lágrimas, manifestaba: "Pienso en mi abuela y ella desde el cielo me está dando fuerzas para seguir aquí". Porque ese recuerdo parece ser el único que le hace seguir adelante.

Estas son algunas de las picaduras que presenta en el cuello Barranco. pinit

En 'La habitación del pánico', espacio de Divinity, han contado cómo la playa donde se encuentran los supervivientes ha tenido que ser fumigada ante la crítica situación a la que se había llegado por la presencia masiva de estos insectos que complican, aún más si cabe, la aventura. Algo que recalcaba con sus palabras Rocío Flores: "Es una situación crítica, se hace bastante duro, está siendo la peor semana".