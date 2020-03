13 mar 2020

No ha empezado nada mal el año para Gloria Camila Ortega. No solo ha estabilizado su relación con David, el joven con el que está olvidando a Kiko Jiménez, sino que en las redes sociales cada vez tiene más seguidores. En concreto, en su Instagram, acaba de alcanzar la cifra de 700.000. Un número que ha provocado que haga algo extraordinario.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha compartido una imagen de un topless, en el que tapa sus pechos con las manos, y junto a la que ha escrito: "Me paso por aquí esta vez, no para poner una frase de estas típicas mías cogidas de algún autor con las que me expreso".

Y continúa: "Me paso por aquí para agradecer a todos y a cada uno de vosotros, a cada personita que me sigue detrás de una pantalla, a esa persona que me ha mandado un mensaje directo alguna vez, que me ha comentado, que me ha mencionado o etiquetado, a esa persona que no ha hecho nada pero ahí está, en mis seguidores y siguiéndome día a día ..."

"Quiero agradeceros estar y ser, por apoyarme, por ser espectadores de mis buenos y malos momentos, de no cansaros y al revés, de aumentar y cada día, sumando y siguiendo", continúa antes de remarcar, con mayúsculas, ese agradecimiento: GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. YA SOMOS 700K FAMILIA, OS QUIAMO Y ESO ES INEVITABLE".