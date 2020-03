14 mar 2020

Empieza el fin de semana más raro de la historia de este país. Al menos, el primero de los que podamos tener por delante. El coronavirus (las claves de esta enfermedad que ya es pandemia, según la OMS) ha inundado los medios de comunicación y las autoridades sanitarias recomiendan no tomarse a broma una enfermedad que en España lleva, en algo más de una semana, más de 4.000 contagiados y un centenar de víctimas mortales.

Si por algo se han carcaterizado los españoles en otro tipo de crisis (véase la catástrofe del Prestige, el 11M o los atentados de Barcelona) es por la capacidad de poner en marcha la maquinaria de la solidaridad. En esta ocasión, no iba a ser menos. Y a ellos, a los famosos, les toca hacer valer ese título honorífico de 'influencers' para influir, de verdad, y concienciar a la gente de la necesidad de quedarse en casa para que la situación remita lo antes posible.

Una de las primeras en sumarse a la campaña 'Yo me quedo en casa' (la versión patria de la que pusieron en marcha los famosos italianos hace unos días, para ayudar al gobierno a frenar la epidemia), era Dulceida. Con una foto al lado de su mujer, invitaba a sus casi 3 millones de 'followers' a hacer un ejercicio de responsabilidad y permanecer encerrados.

"¡Hola preciosos! Estamos ante una emergencia global y solo nosotros lo podemos parar. Ya van más de 2.968 contagiados en España y 84 fallecidos (datos dados por el Ministerio de Sanidad en el momente que ella realizó su publicación). Estamos en contacto con ellos y con la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid para desde aquí poder ayudar en lo que haga falta", comenzaba.

Quiero transmitir tranquilidad, pero que no se tome a broma, todo depende de nosotros" Dulceida

La catalana no se olvidaba de llamar a la calma, puesto que el alarmismo y el pánico también están siendo enemigos en estos momentos: "Quiero transmitir tranquilidad, pero que no se tome a broma, todo depende de nosotros. En la medida de lo posible, quedaros en casa, limitad la vida social, los que podáis teletrabajar, hacedlo. Evitad sitios con mucha gente y no viajar si no es totalmente necesario. Solo así el virus se para, está en nuestras manos".

Y daba unas recomendaciones para que el encierro se haga más llevadero: "En casa también se pueden hacer planazos. Ve las series que tienes pendientes, los estrenos de películas, lee, consume YouTube para entretenerte, canta, baila, disfruta de tu pareja, amigos, familia... Ordena el armario, el maquillaje... Si eres creador aprovecha, tienes tiempo para hacer mucho contenido y así inspirar y entretener a los que nos siguen".

Ana Rosa Quintana (que ya lanzó un mensaje desde su programa a principios de semana), en Twitter, también hacía un llamamiento a que la gente, no solo de la capital de España, sino de todo el país, permanezca en casa como medida de profilaxis. Para frenar esa curva de casos que nos están ofreciendo las autoridades con cierta regularidad, con la intención de que la gráfica nos entre por los ojos y nos conciencie de la gravedad del asunto.

Madrid lo está cumpliendo, otros aún no son conscientes de la gravedad #YoMeQuedoEnCasa — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 14, 2020

Cesión de hoteles

El jueves, Kike Sarasola, presidente y fundador de la cadena de hoteles Room Mate, ponía a disposición de Madrid dos de sus edificios tras leer una noticia en la que se advertía que no se descartaba la posibilidad, ante la proliferación de casos y de que no hubiese camas suficientes en los hospitales, de convertir en centros médicos provisionales los hoteles de la ciudad.

"Después de leer esta noticia pongo a disposición dos de mis hoteles de Madrid para atender a todos los casos que sean necesarios ante esta crisis sanitaria. #Covid_19 Madrid asume que se van a multiplicar los casos y convertirá hoteles en hospitales", eran las palabras, muy aplaudidas, de Sarasola.

No era el único empresario hotelero que tomaba esta iniciativa. Abel Matutes Prats compartía la publicación de Kike en su cuenta de Twitter y anunciaba que él había puesto a la disposición de la Comunidad de Madrid el Gran Hotel Colón, enfrente del hospital Gregorio Marañón.

Chapeau @SarasolaKike , yo hace un rato también me he puesto en contacto con la comunidad de Madrid para ofrecerles nuestro Gran Hotel Colon (enfrente del Gregorio Marañon) de @AyreHoteles para convertirlo en hospital durante el tiempo que necesiten. #LoSolventamosEntreTodoshttps://t.co/RhdMahFX8m — Abel Matutes Prats (@AMatumatu) March 12, 2020

Además de este gesto para ayudar a la sanidad pública, hay famosos que han querido hacer ver a la gente la importancia de colaborar para hacer que el trabajo de los profesionales del sector sea más llevadero. Médicos, enfermeros y demás personal sanitario, están afrontando un escenario ante el que no habían estado nunca y en el que tienen que extremar las medidas de precaución, puesto que son el primer eslabón de la cadena de freno.

Malú era una de las primeras en reconocérselo en su cuenta de Instagram junto a una ilustración que muchos de nosotros hemos visto repetida, una y otra vez, en los tablones de las redes sociales. "Acabo de ver este dibujo, no sé de quién es pero me ha encantado y he sentido la necesidad de publicarlo para dar las gracias a todos los profesionales sanitarios que están al pie de cañón en todas las situaciones... sobre todo en estos días difíciles. De corazón... muchas gracias", escribía la cantante, que está esperando su primer hijo junto a Albert Rivera y que, seguro, es de las que se han preguntado cómo puede afectar el coronavirus a su feto en caso de contagio (algo que puede responder aquí, ella y todas las embarazadas que se encuentren en Madrid).

Conciertos desde el sofá

El mundo de la cultura también ha querido poner su granito de arena. ¿Qué es lo que mejor saben hacer nuestros artistas del terreno de la música? Entretenernos con su arte. Con sus canciones. Con sus pellizcos a las cuerdas de la guitarra. Decenas de artistas nacionales se sumaban a una iniciativa ingeniosa y que va a servir a muchos para pasar un rato pensando en otra cosa que no sea la angustia de empezar a padecer síntomas del Covid-19.

¿Qué hacer cuando se cierran las salas y se anulan todos los eventos públicos? Llevar la música a las casas de la gente con una serie de conciertos a través de los directos de las 'stories' de Instagram. Rozalén, Alfred, Marwan, Vega, Funambulistas, Sofía Ellar, David Otero... Un cartel que podría ser la envidia de cualquier festival y que, de viernes a domingo, llevarán la magia de la música a las casas de todos los 'instagramers'.

Ya que tenemos que afrontar la crisis sanitaria, hagámoslo sacando provecho a las nuevas tecnologías. Y recordando lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando, juntos, tenemos que superar un obstáculo: la sociedad española, es solidaria. Empezando por los que más tienen o por los que pueden difundir el mensaje a un sector de población mayor. Ellos está demostrando ser mucho más que carne de titular. Sigamos su ejemplo y quedémonos en casa hasta que las autoridades así nos lo pidan.

Si se quiere, traigamos a estas líneas también esa frase que comenzaron a viralizar los italianos y que ya ha llegado a nuestras redes sociales: "A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra. A nosotros, solo que nos quedemos en casa".