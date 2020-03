14 mar 2020

Hacía mucho que a Paula Echevarría no se le echaban las masas de Instagram encima. Pero ha vuelto a suceder. La actriz acaba de volver de un periplo por diferentes lugares del mundo junto a su pareja, Miguel Torres. Algo que ya ha parecido mal a cierto sector, que ha visto innecesario que, en medio de la crisis del coronavirus, anduviera de un lado para otro haciendo las pertienentes promociones en las redes sociales.

A la vuelta, la actriz ha decidido someterse a un tratamiento que serviría para poner a tono su organismo y prevenir el contagio del Covid-19. Pero, además, ha decidido contarlo en sus 'stories' de Instagram, junto al profesional que se lo estaba suministrando, lo que ha provocado la ira de muchos usuarios, que acusan a Paula de estar haciendo promoción en tiempos de alarma y de crisis.

"Hemoterapia y sueroterapia con vitamina C y ozono para aumentar tus defensas y tu capacidad de resistencia. Nos afecta fundamentalmente para resistir cualquier tipo de infección. La vitamina C no evita ningún tipo de contagio, pero sí mejora la capacidad de respuesta. No es que lo diga yo, sino las publicaciones internacionales. Tenéis que ocuparos, pero no preocuparos", explica el experto mientras Echevarría se somete al tratamiento.

Ella añade la explicación de por qué ha decidido ponerse en manos de ese especialista: "Yo soy una exfumadora y sí que he tenido neumonía, además de alergia asmática por lo que me podría afectar mogollón. Con esto evitamos que la afección sea mayor".

Y claro, la gente ha estallado, cargando duramente contra ella al considerar inadecuada la publicación con la que esta cayendo... "Una preguntita Pau. El tratamiento de vitamina C, ¿cómo se lo pido a mi médico de la sanidad pública? ¿o cómo siempre es un tratamiento exclusivo?", lanza como un puñal uno de los usuarios de la red.

Si quieres vitamina C, come naranjas"

"Eres superficial hasta en los momentos menos oportunos", "por la poca empatía demostrada y encima invitando a todo lo contrario recomendado por las autoridades. Unfollow", "si quieres vitamina C, come naranjas. Ningún médico de la Seguridad Social te diría ese tratamiento", son solo algunos de los comentarios negativos a los que está teniendo que hacer frente en estos momentos.

Otros, realzan su carácter insolidario en contraposición a lo que están demostrando muchos otros famosos en Instagram y Twitter, realizando una labor de concienciación social y poniéndose al servicio de la ciudadanía: "No es muy solidario que hables de un tratamiento estético privado para reducir síntomas y consecuencias de un contagio. Hazte el tratamiento, pero no alardees de ello".