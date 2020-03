18 mar 2020 sara corral

Tamara Gorro se ha convertido en una de las 'youtubers' del momento, y es que su ingenio y sinceridad han hecho que la joven se gane un sitio en el mundo de las redes, con un gran ejercito de seguidores a sus espaldas. Aunque como todo personaje público, está expuesto a las polémicas y las malas palabras, y esto es lo que ha pasado.

La joven, que lleva un par de meses un tanto difíciles, ha tenido que enfrentarse a un nuevo reto que sin duda superará. La llegada del COVID-19 ha tocado a su familia, y es que su marido, Ezequiel Garay, está aislado en su propio hogar tras haberle sido detectado este nuevo virus.

Lejos de venirse abajo, Tamara sobrelleva la situación con alegría y energía, algo muy habitual en ella, y que hoy, ha vuelto a demostrar. Bajo un divertido vídeo en el que aparenta hablar con el Virus, Tamara le ha dado un toque de humor a este momento, aunque no a todos ha gustado.

Aunque han sido muchos los que han aplaudido este divertido movimiento, mucho otros, como siempre ocurre, no han tenido palabras bonitas para la joven. "¿Esto es real?", "Me da hasta vergüenza" o "No me puedo creer que haya hecho esto", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Tamara, que no ha dicho nada al respeto, sigue dándolo todo por y para los suyos, y eso es lo importante. Ánimo familia.