20 mar 2020 sara corral

Gloria Camila Ortega y Sofía Suescun se han declarado abiertamente enemigas. Las jovenes, que han comenzado esta guerra a causa de una persona, Kiko Jiménez, tienen que convivir en el plató de 'Supervivientes' donde protagonizan duros enfrentamientos. Y ayer, su lluvia de 'zascas' hizo historia.

"Gloria, ¿quieres meterte un poco con Sofía? O Sofía, ¿tú con Gloria? Está esto muy apagado", decía al comienzo de la gala Jorge Javier Vázquez de manera irónica. Poco tardaron en saltar las chispas entre ambas que protagonizaron un duro encontronazo.

"No la conozco, esa es la verdad. Que hable ella que me conoce más a mí", comenzaba diciendo Sofía, a lo que Gloria contestaba: "Pues para no saber nada y no conocerme, has hablado bastante de mí". Bajo la atenta mirada de los colaboradores, las jóvenes se enzarzaban en una guerra de acusaciones.

Sofía, muy enfadada, la contestaba: "Ay cariño hoy te has quedado sin aplausos", a lo que Gloria sentenciaba diciendo: "Y tú sin abucheos. No vengas tan preparada de casa. Tu novio y tú sois muy pesados". Parece que Gloria y Sofía no van a conseguir ser amigas nunca, pero ¿Conseguirán por lo menos convivir en el mismo plato? Seguiremos atentos.