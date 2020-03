24 mar 2020

Hace unos días, Ángela Rozas, conocida popularmente como Madame de Rosa, anunciaba en sus redes sociales que se había incorporado a las labores sanitarias para atender a los pacientes afectados por el coronavirus. Aunque es conocida por su faceta como estilista e 'influencer', lo cierto es que también es enfermera, y no dudó en ponerse de nuevo la bata y trabaja como tal en el Hospital Universitario de La Paz.

Poco ha durado ese regreso a los pasillos de un centro médico para ella, porque este mediodía informaba que ha dado positivo en el test del coronavirus. O lo que es lo mismo: deberá permanecer aislada para no contagiar a nadie de su entorno.

"HE DADO POSITIVO EN COVID 19, TENGO CORONAVIRUS. No os preocupéis estoy bien y saldré pronto para seguir luchando en esta batalla. Os quiero", escribía al lado de un vídeo en el que explica que tiene fiebre y tos, motivo por el que acudía al hospital para someterse a las pruebas correspondientes.

Sin poder contener las lágrimas, dice estar "psicológicamente abatida, porque no puedo evitar sentirme culpable, porque tengo la sensación de que he cometido alguna torpeza o...". Madame de Rosa, muy compungida, no reprime esos sentimientos de rabia ante sus 'followers'.

"El caso es que siento que ya no podré ir a ayudar al hospital. Estoy bien, pero, también siento culpabilidad, porque Romeo está con síntomas también. Siento que le he expuesto y lo único que quiero es recuperarme pronto. Estaré más desconectada, pero os iré contando cómo estoy. Quiero recuperarme pronto para volver al hospital y ayudar", añade.

Sus amigos no tardaban en mandarle fuerza y ánimos. Una de las primeras, Dulceida: "Eres fuerte, valiente y generosa. Pronto estarás dando guerra otra vez! Y no te sientas mal, todo lo contrario. También Carla Hinojosa: "Gracias por todo amor. Eres un gran ejemplo! Te mando toda la fuerza y el cariño del mundo".