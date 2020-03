25 mar 2020

Seguramente por Richard Dean Anderson a poca gente le venga nadie a la cabeza, rescatado de su memoria. Pero si decimos que detrás de ese nombre está el hombre que dio vida a MacGyver, más de una generación exclamará un "¡ah, claro!" proporcional a la fama que le reportó ese personaje que, ahora, cumple 35 años.

Sí, fue en 1985 cuando la serie a la que daba nombre estrenó el primero de los 139 episodios emitidos entre ese año y 1992 en 70 países diferentes. Un rol que le valió para convertirse en todo un 'sex-symbol' de la época y para que, años más tarde, ser el protagonista del 'spin off' en serie de la película 'Stargate'. 10 años más en primera línea, después de haber rodado un sinfín de cintas y de haberse convertido en uno de los actores más cotizados (y deseados) de Hollywood.

Sin embargo, desde 2009, apenas hay rastro de él. Aquella burbuja en la que parecía haberse instalado, siendo una auténtica estrella de la interpretación, se estalló y él dejó de brillar como lo había hecho hasta el momento. En 2016 concedió una entrevista a un medio belga en el que aclaraba que, esta desaparición a los ojos del público, había sido una decisión propia.

"No he trabajado desde 'Stargate'. Es una elección. Me he mantenido ocupado, sobre todo, con mi hija Wiley Quinn Annaros. Lo que más me importa ahora es continuar con la lucha de mi fundación y cuidar a mi madre enferma. No pienso realmente en volver a trabajar. No porque no lo quiera, sino que porque no es mi prioridad", sentenciaba, sin dar pie a conjeturas extrañas.

Además, el hecho que perdiera unos 15 kilos hace unos años, le permitía esconderse en una especie de semianonimato que siempre deseó. Con el paso del tiempo como aliado, consiguió, incluso, pasar desapercibido para sus incondicionales: "¿Ves mi doble papada y mis margaritas? Con los años y el paso del tiempo, inevitablemente cambias. A veces me siento como un pollo y me disculpo con mis fans por eso".

En realidad, a Richard le incomodaba en cierta manera tener tantos ojos sobre él. Solo hay que leer su declaración, en una entrevista publicada en su página web: "Siempre tuve problemas para entender mi estatus de 'celeb'. Yo soy un chico de Minnesota, donde la gente no esta interesada en las celebridades o la fama, por muy sexy que eso sea. Además, ya me estoy volviendo mayor y eso me avergüenza más aún".

No lo hecha de menos, pues es feliz con sus mascotas y su familia, pero cuando en 2016, cuando se hizo una revisión de MacGyver, advirtió que nadie le había llamado para que participara. Quizás fue mejor así, para que todos nos quedáramos con la imagen original de aquel hombre que era capaz de arreglarlo todo con las herramientas más insospechadas.