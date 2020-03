26 mar 2020

Hasta los espacios televisivos que, habitualmente, están dedicados al más puro entretenimiento, están intentando dar algunas claves de la lucha contra el coronavirus. Uno de los programas que lleva ya un par de semanas haciéndolo, es 'Sálvame', que ayer vivió un enganchón, en pleno directo, entre su presentador, Jorge Javier Vázquez, y Jesús Candel, el médico más conocido en las redes como Spiriman.

Hace una semana, el doctor perdió los nervios en una conexión con el programa de Telecinco. Así que, Jorge Javier le saludaba con una especie de indirecta que tenía el propósito de generar un ambiente relajado. "¿Me tengo que poner el chaleco antibalas, el impermeable, el chubasquero?".

Candel comenzaba, de manera sosegada, a hablar de la situación que está viviendo en primera persona en el centro médico en el que trabaja: "Mi hospital está lleno y me da mucha pena ver a mis compañeros ingresados con unas neumonías terribles y ahora hemos sabido, gracias al departamento de Sistémicas del hospital que es genética pura y dura. Estamos ante un virus de mierda que ataca a los italianos y a los españoles de una forma tremenda porque a los que tenemos un sistema inmune más fuerte, depende de la genética que tú tengas, lo que te genera es una respuesta de los macrófagos bestial y está produciendo una respuesta inflamatoria tremenda. Ahora están utilizando inflamatorios en esos pacientes y hemos visto que la ferritina es un marcador de diagnóstico brutal".

"Sigue habiendo albañiles, insensatos que siguen yendo a trabajar. Están más preocupados por la economía que por la salud", proseguía antes de añadir: "Lo que os quiero decir es que os preocupéis cada vez más. Estoy preocupado por la gente joven. No soy optimista ni doy optimismo cuando veo la realidad de las cosas. Mi mujer es médico intensivista y ve a los enfermos más graves. No os podéis hacer una idea de la situación que estamos viviendo".

La bronca

A la gente hay que preocuparla para que se lo tome en serio" spiriman

Hasta aquí, todo correcto. Pero Spiriman tenía un par de reproches para la prensa y la labor que están haciendo los medios de comunicación en general sobre esta crisis sanitaria: "Que intentéis los medios de comunicación alarmar a la gente. A la gente hay que preocuparla para que se lo tome en serio. Es el momento de que este país se tiene que preocupar".

Ahí, el presentador le paraba los pies: "Yo no coincido contigo en lo del alarmismo. Los medios no debemos alarmar, debemos informar. Esto de ser tan paternalista con las personas que nos están viendo… Cada persona que nos está viendo tiene que ser lo suficientemente madura, que se está jugando la vida y se está jugando la vida de los demás. Yo prefiero la información por encima de todas las cosas. No me gusta tratar al espectador de acojonarlo y 'te va a pasar esto y te va a pasar lo otro'. Apelo a la conciencia del espectador, que estoy convencido que la tiene".

"También creo que lo de la sanidad no es una cosa de ahora. Tendremos que pedir responsabilidades al Gobierno de Sánchez y de Iglesias, totalmente de acuerdo, pero también tendremos que hacer un estudio muy exhaustivo de por qué hemos llegado aquí. Y ese estudio va a ser retrospectivo y vamos a tener que examinar otras muchas decisiones que hemos tomado en este país", terminaba Jorge Javier.

Spiriman, lejos de conciliar, reprochaba a 'Sálvame' que siguiera emitiéndose: "No sé que estáis haciendo en ese programa. Aunque estéis guardando las medidas de seguridad, seguís haciendo algo que no debéis hacer. Nosotros nos tomamos las medidas muy en serio".

Haz tu trabajo, déjame a mí hacer el mío" jorge javier

Por supuesto, Jorge no se callaba: "¿Sabes por qué lo estamos haciendo? Porque es mi obligación venir a trabajar. Considero que, honestamente, mi lugar hoy es estar aquí. Y estar aquí hasta que esto acabe. Lo que tengo que hacer es respetar lo que me dice el Gobierno y las medidas de seguridad". Y remataba: "Tengo un compromiso con la gente que nos ve, con la gente que está al otro lado de la pantalla y con la gente que a lo mejor dos horas al día necesita entretenimiento. Haz tu trabajo, déjame a mí hacer el mío. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero me parece muy mal que desde tu posición alientes al conflicto, a la grieta y a todo. Me parece que hoy has tenido un discurso perfecto, pero no gusta tu posición".

El médico volvía a la carga: "Nosotros, los que estamos luchando contra esto, vosotros que hacéis programas lo podéis hacer desde vuestra casa. Podríais dar ejemplo más que nadie. Soy el primero que digo que la gente de los hospitales vaya a trabajar, la gente de los supermercados y las farmacias. Todo lo que tenga que ver con eso, perfecto. El resto no os estáis tomando esto con la seriedad que debe porque no veis lo que estamos haciendo. No lo ven ni los médicos de familia, no lo ven muchísimos que trabajan en la sanidad que no están viendo lo que está pasando en los hospitales. No están viendo lo que vais a ver dentro de muy poquitos días".