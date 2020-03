27 mar 2020 sara corral

La guerra entre Sofía Suescun y la familia de Rocío Jurado viene de lejos. Para ser más exactos, el conflicto comenzó cuando Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila Ortega, hija de 'la más grande', rompió su noviazgo con la joven y comenzó a salir con Sofía. Sofía y Kiko estuvieron durante muchos meses recorriendo platós desvelando algunos de los secretos más ocultos de la familia. Y ahora, que se enfrentan contra ellos en los platós, las cosas son aún más tensas.

Durante la emisión de 'GH VIP 7', Sofía y Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, protagonizaron fuerte encontronazos en televisión que a día de hoy siguen sin resolverse. Anoche, la joven protagonizó un duro encuentro contra Antonio David, algo que no olvidará fácilmente.

"Se refirió a mi novio como la mierda, que se ponga un puntito en la boca porque es una mal educado. Y Todos vimos como amenazaba con el dedito y se ponía loca perdida y eso es una actitud agresiva", comenzaba diciendo la joven sobre Antonio David.

"Mi hermano no tiene sentencias, no como tu hija, eso hay que dejarlo clarito", continuaba diciendo Sofía a lo que Antonio le contestaba: "Yo te deseo que seas muy feliz y que sigas hablando de nosotros porque ya que no tienes 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tienes que pagar la hipoteca a costa de la familia Flores y la familia Ortega".

Fue en ese momento cuando Sofía no dudó en darle un golpe muy bajo al exguardia civil diciendo: "Yo no tengo hipotecas. Tengo realities y maletines. ¿Tú que tienes? Sentencias, demandas, deudas, Rocío Carrasco ganadora".

Día tras día, la tensión entre ambos es cada vez mayor. ¿Serán capaces de convivir hasta el final del concurso?.