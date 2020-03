27 mar 2020

No es la primera vez que Norma Duval habla del Alzheimer que su madre padece desde hace una década. Incluso, ha llegado a participar en alguna campaña de concienciación de la necesidad de atender de manera adecuada a los pacientes que padecen esta enfermedad. Pero, ahora más que nunca, sabe que tiene que estar a su lado.

La 'vedette' era consciente del riesgo que podía correr su madre si el coronavirus llegaba a España desde antes de que se decretase el estado de alerta. Mucho antes. Tanto es así que llevan confinadas desde finales de enero, porque se encuentra "grave", aunque con la situación controlada, como consecuencia de ese Alzheimer. Un encierro que a Duval no le preocupa, porque disfruta atendiéndola cada día.

Ha sido en 'Look' donde ha manifestado: "Mi madre está bien, está estupenda y, como está tan bien atendida aquí en casita con nosotros, pues la verdad que nosotros no salimos aquí nadie para no tener ningún problema de que podamos contagiarla. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener esta casa tan enorme que, por lo menos, aquí no estás ahogada".

Duval, que fue tan precavida que canceló algunos de sus compromisos laborales, relata, además, que su primo, un chico sin patología ni vicio alguno, sí a contraído el Covid-19 y que está empezando a ver la luz, pero que ha estado al borde de la muerte. Un caso cercano que le da, aún más si cabe, la razón sobre las precauciones a tomar con respecto a este virus.