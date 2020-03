27 mar 2020 sara corral

El confinamiento a causa del COVID-19 está haciendo muchas caras conocidas muestren su lado más solidario y comprensivo. Y es que como no podía ser de otro modo, esta crisis sanitaria está afectado a todos. Por ellos, son muchos los que han querido aprovechar el momento para aportar su granito de arena en este trágico suceso.

Hoy, Soraya Arnelas ha sorprendido a todos con un bonito mensaje de orgullo para su madre, y es que ella sigue trabajando activamente para vencer esto.

"Mi guerrera!!! Mi mamá. Trabajando en la residencia de ancianos , con el grupo más vulnerable", comenzaba escribiendo la cantante al pie de foto, a lo que añadía: "Un grupo de personas que se están dejando la vida cada día por salvar a los demás".

Soraya, que tiene por habitual compartir con todos sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su día a día, no ha dudado en sincerarse diciendo: "Siempre has sido un ejemplo , que no te quepa duda mamá, pero verte así me hace que se me parta el alma y la vez me enorgullece".

"Fuerza a todas esas personas que están en primera línea a pesar de las circunstancias . Mi admiración", decía Soraya cerrando el mensaje. Esta claro que esta crisis sanitaria nos está afectando a todos, pero seguro que podremos sacar cosas muy positivas de ella. Ánimo Soraya, ya no queda nada.