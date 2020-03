28 mar 2020

Quedándonos en casa es la única manera de combatir el coronavirus que, a día de hoy, ya se ha cobrado la vida de 5.690 personas. Es por eso que el confinamiento puede ser aprovechado para hacer multitud de cosas, incluso aquellas para las que nunca se tuvo tiempo.

Algo que Toñi Moreno parece que ha decidido hacer. La presentadora, que se ha sumado al reto 'Enséñame tu arte' de Mediaset, ha compartido un vídeo en el que aparece con la guitarra en mano, sentada ante la televisión.

"Llevo toda la vida queriendo aprender a tocar la guitarra, y nunca he tenido tiempo, así que estoy intentado ocupar mi tiempo, mientras dure esto, aprendiendo todo aquello que no sé. Me gusta cocinar, pero eso ya lo hacía antes... Tocar la guitarra, ahora tengo un profesor online, me meto en youtube y voy a aprender a tocar porque lo que sí tengo claro es que tenemos que quedarnos en casa", ha afirmado Toñi.