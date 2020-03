30 mar 2020

Sucedió el pasado 10 de marzo. Londres acogió la Cumbre del Agua y el Clima y Alberto de Mónaco y el príncipe Carlos de Inglaterra, entre una multitud de asistentes, se sentaron uno frente a otro en esa mesa de debate. A menos de los dos metros de distancia que recomiendan los expertos como una de las medidas principales de prevención del coronavirus.

El 19 de marzo, Alberto de Mónaco anunciaba que había dado positivo en la prueba del Covid-19. Días más tarde, era el príncipe Carlos quien daba una noticia idéntica sobre su estado de salud. Ambos con síntomas leves y, siguiendo un estricto autoaislamiento.

Esta es la imagen que ha dado pie al rumor. pinit

Lo cierto es que no se puede determinar quién contagió a quién. Ni siquiera, que fuera entre ellos dos cómo se contagiaron. Desde Clarence House advierten que Carlos de Inglaterra no cesó su actividad hasta el 12 de marzo, tras imponer condecoraciones en el palacio de Buckingham y visitar por última vez a su madre, la reina Isabel. Aunque sí manifiestan que no hubo riesgo de contagio a esta y que los médicos consideran que este habría empezado a ser 'contagioso' el día 13.

Tampoco es un secreto el malestar que se ha generado alrededor del heredero británico, en una nueva polémica que añadir a la corona inglesa en unos meses para olvidar... ¿Por qué? Porque, a pesar de todas las alertas a nivel mundial, decidió moverse hasta Escocia para pasar la cuarentena en compañía de su mujer, Camilla Parker Bowles. Justo lo contrario que están recomendando a la población de todo el planeta: que nos estemos quietos.

Desde palacio aseguran que los síntomas comenzó a manifestarlos una vez ya en Escocia, y que no podía prever estar contagiado. Pero el debate, está servido. Y el pueblo lleva ya un tiempo escudriñando al detalle cada movimiento de la familia real.