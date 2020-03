30 mar 2020

Ya lo dice él: la cuarentena está sirviendo, entre otras muchas cosas para que nos demos cuenta de la cantera de músicos, tan extensa y talentosa, que tenemos en nuestro país. St. Woods sabe que tiene que aprovechar sus oportunidades y, para él, no es fácil frenar el lanzamiento de su trabajo cuando ya está en la rampa de salida. Por eso, el pasado 19 de marzo, sacó su segundo 'single', 'A part of God', con Nadia de Santiago como protagonistas.

A la espera de mostrarnos de qué ha sido capaz en ese disco, con nueve canciones, que espera poner en el mercado en mayo, charlamos con el artista de música, pero también de qué va a aportarnos el aislamiento al que estamos sometidos por el coronavirus y la deuda que estamos adquiriendo con el mundo de la cultura durante el encierro.

¿Cómo comenzó todo este proyecto dentro del que se enmarca 'A part of God'?

El proyecto empieza hace unos años, cuando yo vivía en Bélgica y empecé a tocar en la calle. De repente, me di cuenta de que podía hacer una carrera y empecé a viajar por toda Europa tocando en la calle. Cuando se me terminó la residencia en Bélgica, vuelvo a España y me lo tomo más en serio. A partir de ahí, me surgen oportunidades como telonear a artistas que admiro, como Julian Baker, y todo se va materializando en el objetivo de sacar un disco en algún momento. El año pasado adelanté la primera canción, con un videoclip protagonizado por Anna Castillo y Greta Fernández, Y este año también estrené un 'single' en enero y ahora este, que van en la línea de apoyarme en gente que tenga una sensibilidad para tratar las canciones.

¿Qué aceptación tuvo aquel otro 'single', con Anna Castillo y Greta Fernández, 'On me'?

Yo creo que muy buena. Aunque es verdad que mi música es de canciones y vídeos tristes pero, al final, tratamos de abordar diferentes temas como las rupturas y el dolor de dejar de estar con alguien desde otra perspectiva. Cuando yo hablé con Anna, decidimos enfocarlo más a una pareja de dos chicas, que se notase un poco más la sensibilidad de qué es lo que hay detrás de una ruptura y creo que la gente llegó a entenderlo. Creo que la gente se vio identificada con que a todos nos ha pasado algo así.

En este nuevo videoclip, repites patrón con una actriz joven, pero de cierto peso ya en la escena española, Nadia de Santiago.

Trabajar con Nadia ha sido súper. Al final, he conseguido rodearme de personas que se unen al proyecto sin ponerle condición alguna y que lo hacen de manera totalmente altruista, y el colaborar con ella lo que hace es enfocar el videoclip. También trata la tristeza, pero desde la pérdida de alguien, pero me gusta que haya como cierto denominador común entre ambos videoclips. Al final he tenido la suerte de formar un equipo de gente joven y creativa que han conseguido ensalzar el proyecto a unos niveles que ni soñaba.

Danos alguna pincelada de este disco que estás a punto de sacar al mercado.

Son nueve canciones que hablan de un periodo de mi vida en el que por mala suerte o por las circunstancias que fuesen yo perdí mucha gente a mi alrededor y es un poco un grito a la nostalgia, al dolor y cómo intentar procesar diferentes tipos de rupturas, incluso de creencias. Lo que resume es o que yo aprendí: que no nos queda otra que aceptar lo que tenemos y lo que somos y tirar para adelante. Son canciones con una sonoridad común, pero con sonidos a los que no estaba tan acostumbrado. Y las miras que tiene, son de expansión a nivel internacional.

Para quien no te conozca, preséntate como artista.

Me definiría como sincero. Llevo muchos años escribiendo canciones y, al final, las que yo considero que me salen mejor son las más sinceras. Me gusta mucho hablar desde ahí, que a veces, no necesariamente es mi sinceridad, sino la de amigos que me han contado las circunstancias por las que están pasando. O de una noticia que yo veo en la televisión y, a raíz de eso, yo genero una historia en mi cabeza. Me considero honesto con lo que cuento y cómo lo cuento.

En medio de esta crisis sanitaria que nos está tocando vivir, ¿qué papel le otorgarías a la música?

Al final, la música y la cultura, en momentos como este siempre se abre paso y demuestra que, cuando parece que no hay nada que hacer, la cultura siempre está ahí. Están aportando que no nos volvamos todos locos. Considero que la música es muy importante en estos momentos, porque a mí me está sirviendo un poco de refugio, de centrarme en casa, escuchar un disco y no pensar lo que está pasando o, al menos evadirme un rato. Me parece importante que se estén haciendo iniciativas para que la gente durante un rato al día no se agobie o, al menos, piense en otra cosa o derive sus energías a apoyar artistas. Ojalá, cuando acabe esto, todo ese apoyo que está habiendo hacia la cultura sea algo que se prolongue y que se aprecie, tanto desde el publo como desde el Gobierno.

Lo bueno de esta cuarentena es que estamos reflexionando mucho"

Podemos decir, entonces, que la cultura está haciendo un servicio social.

Yo comprendo que apoyar a todo el mundo es muy complicado, pero tenemos que hacerlo entre todos. Cuando viene desde la sociedad, el Gobierno actúa en consecuencia. Creo que, sí ahora apoyamos la cultura nacional, cuando acabe todo esto habrá resultados, una respuesta. Sobre todo de la gente. Tengo la esperanza de que va a haber conclusiones que generarán cambio.

Y también, estas iniciativas de los artistas, aunque no sea el objetivo principal, tienen efecto promocional de cara a cuando podamos recuperar una mínima rutina.

Más que elegir entre una cosa u otra, el apreciar que somos un sector que hacemos las cosas por amor al arte. Si decides comparar un disco o una entrada, el impacto que genera en el colectivo, es muy grande. Lo bueno de esta cuarentena es que estamos reflexionando mucho. Y que la gente se está dando cuenta de que España tiene una cantera de músicos increíble.