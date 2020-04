2 abr 2020

Estamos acostumbrados a que los famosos se acerquen a nosotros a través de la ventana excepcional como es Instagram. La misma que, en estos días, les está sirviendo para mostrarnos su arte o demostrar las dotes que tienen en la cocina, cumpliendo con retos virales o, simplemente, mandando mensajes para que nos estemos quietos y nos quedemos en casa. Y claro, las comparaciones son odiosas...

Aquellos reportajes en los que los rostros conocidos de nuestro país nos mostraban los rincones de su hogar, se han convertido en menos necesarios por la exposición de los mismos en las redes sociales. Las mismas que hoy nos sirven para sentenciar que, efectivamente, no todos somos iguales ante la cuarentena.

Porque no es lo mismo intentar hacer abdominales en un piso de 40 metros cuadrados que contar con el amplio espacio en el que se ejercita Chenoa. ¿Habrá guardado los muebles en algún sitio o realmente tiene ese espacioso salón donde está marcando sus ya impresionantes abdominales?

Ni tampoco es lo mismo darle al pedal de esa estática a la que hemos tenido que pasar varias veces el plumero que contar con una cinta profesional como la de Sergio Ramos. Dicho sea de paso, y como muy bien indicaba él al principio de la cuarentena, en su caso, es por necesidades laborales: es su manera de ejecutar el teletrabajo. Y ojo al jardín que se ve al fondo...

¿Y quién no envidia las escaleras de casa de Nuria Roca para mantener firmes los glúteos? Ella es de las que colaboró con nuestra iniciativa #mujerhoyencasa, demostrando que, además de poder usar los peldaños como gimnasio provisional, tiene un pequeño espacio al aire libre en el que respirar fuera del encierro de las cuatro paredes de casa.

Sandra Barneda también tiene un pequeño balcón al que salir y coger toda esa vitamina D que aporta el sol y que, en estos días, no estamos pudiendo disfrutar como nos gustaría. Un rincón suficiente, como ha mostrado, para sentarse con un buen libro de todos esos que, por ejemplo, os hemos recomendado en Mujerhoy.

A Rafa Nadal le vamos a perdonar que salga a que le dé el viento, porque necesita seguir en forma para cuando haya que volver a las pistas, pero debemos decir que el pedacito de jardín que se intuye, tiene buena pinta. Muy buena. Y, por supuesto, que nos da mucha envidia a los que vivimos en plena ciudad.

Poco o nada tiene que envidiarle Bibiana Fernández. Una piscina para la que aún no hace tiempo, pero con un césped alrededor ideal para, cuando la lluvia da tregua, asomar la cabeza y realizar actividades lejos del angustioso confinamiento.

Patry Montero, tiene poco que envidiar, aunque su espacio tiene suelo de baldosas y está algo más acotado. Ese pequeño patio en el que practica yoga y enseña posturas a sus hijas, no es poco lujo en los momentos que estamos viviendo.

Es cierto que el tocador de Paula Echevarría era algo que ya habíamos visto, porque en su día mostró imágenes de esa nueva casa en la que está compartiendo aislamiento con Miguel Torres, pero estos días, la imagen se ha vuelto recurrente: la actriz, con su móvil en mano, muestra looks con ese espacio específico para maquillarse al fondo. Igualito que el espejo del baño de nuestras casas, con esa bombilla que rezamos no se funda, porque no es momento...

Hemos intentado hacer un ránking de cocinas en las que es imposible que te salga mal un plato, pero hemos dado de bruces con la de Jordi Cruz y hemos dejado de buscar. Claro, que en su caso es más una necesidad para desarrollar su arte que otra cosa (volvemos al ámbito del teletrabajo del que hablaba Ramos desde su gimnasio en casa). De paso que dais una vuelta por si Instagram, aprended alguna de las numerosas recetas que está regalando al mundo. Al acabar este encierro, en la redacción de Mujerhoy no tenemos problema en que mandéis tuppers, probar el resultado final y puntuar, como hace él en 'MasterChef'.

Y de Carmen Lomana no podemos quedarnos ni con un espacio, ni con una de las vajillas que lleva mostradas a sus 'followers' en estas tres semanas. Lo mejor, es visitar su perfil completo, pero vamos a dejar, a modo de ejemplo, esta sesión de estática con ese sofá blanco níveo al fondo.