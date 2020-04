5 abr 2020

Jesús Mosquera (conoce al actor aquí) no es el único que ha saboreado las miles del éxito gracias a la explosión de la serie 'Toy Boy' en su recuperación por Netflix para esta cuarentena. Otra de sus protagonistas, Cristina Castaño, ha visto cómo sus 'followers' subían como la espuma, hasta superar el millón cien mil seguidores.

Una cifra que bien vale hacer una acción especial para recompensar la fidelidad. Más en estos días de confinamiento en los que la gente valora cualquier detalle de esos ídolos a los que sigue en las redes sociales y que, con sus actividades diarias, alivian un poco la presión de no poder abandonar las cuatro paredes de casa.

Y lo ha hecho. La actriz que dio vida a la doctora Judith Becker en 'La que se avecina', ha colgado un sugerente posado en ropa interior a modo de regalo y que ha hecho subir las temperaturas en el universo virual. Porque nadie puede negar que Cristina es de las que mantiene su cuerpo a raya, y que no hay cuarentena que haya conseguido separarla de esa buena senda.

"1'1 Mill. Me matáis". Breve, pero bilingüe, porque lo escribe también en inglés. No hacen falta más palabras ante la sensualidad de una imagen que no tardaba en recolectar los 'likes' por cientos. No es para menos. Y no queremos ni pensar de qué será capaz si supera a barrera del millón y medio...