6 abr 2020

Compartir en google plus

Hace unos meses, a finales de año, se convertía en noticia al tener que abandonar la Copa Davis por el grave estado de salud de su padre, que fallecía un par de días después. Se despidió de él y Roberto Bautista regresó para gana junto a España el torneo de naciones. Y siguió con su vida, hasta el punto de que, semanas más tarde, se casaba con Ana Bodi. Era lo que su padre habría querido, que no interrumpiera el curso natural de sus planes.

Ahora, el tenista es noticia por algo mucho más alegre. Está esperando su primer hijo junto a su mujer. Ha sido en una charla en Instagram durante el confinamiento donde lo ha anunciado, dando, incluso, detalles de la fecha para la que nacerá ese bebé, utilizando como referencia el circuito ATP, "para finales del US Open". Una muestra de que lleva el tenis en la cabeza todo el día.

"Está embarazada y nuestro hijo nacerá para septiembre si todo va bien, para la final del US Open o principios de Roland Garros. Los médicos nos han dicho que no vayamos de momento al hospital y que ya tendremos tiempo para hacer el seguimiento", son sus palabras exactas. Las que pronuncia después de deshacerse en elogios hacia Ana, sustento emocional imprescindible durante la enfermedad de su padre. También en los momentos posteriores, donde ella misma llegó incluso a proponer cancelar el enlace si él no estaba en condiciones de realizar la celebración.

Siempre ha estado en los momentos más crudos de su familia. "Cuando murió mi madre, mi mujer se hizo cargo de mi padre y eso hizo que yo pudiera mantener el equilibrio", detalla Roberto, que tiene más que claro que Bodi es con quien quiere estar el resto de su vida. Y junto a la que, ahora, va a debutar como padre en los próximos meses.