7 abr 2020 sara corral

A causa del COVID-19, la mayoría de personas ha tenido que remodelar su forma de trabajo, algo que también ha llegado a 'Sálvame', y como no, a Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' ha cambiado su método de trabajo, y ahora tiene una sección de cocina dentro del programa que hace desde su casa. Pero ayer, la conexión desveló un secreto.

"Este desayuno es un desayuno inglés. Es muy bueno porque te sacia y no te hace comer entre horas hasta la comida", comenzaba diciendo la joven para presentar su plató. Tras la atenta mirada de los colaboradores, Belén continuaba diciendo: "Nunca he tomado este desayuno, pero es verdad que te llenas y no comes hasta la hora de la comida. Además es un desayuno inglés y es muy sano".

A causa de las risas y comentarios de sus propios compañeros desde plató, la exganadora de 'GH VIP' decía: "Cuando una persona está cocinando que haya no sé cuántas personas tocándote los pies, cuidado".

Para sorpresa de todos, Belén desvelaba un secreto de sus conexiones. "Tengo que decir que la persona que está filmando lo hace cada vez mejor", decía Jorge Javier, a lo que Belén contestaba: "Déjame decirte una cosa, por lo que han escrito. La persona que está grabando ayuda, no trabaja en ‘Sálvame’, lo digo por lo que ha salido publicado. ¿Vale?". Y es que esa persona es, ni más ni menos, que su hija, Andrea Janeiro.