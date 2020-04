7 abr 2020

Entre los grandes 'hits' televisivos que le lanzaron a la fama, están 'Crónicas marcianas' y 'La Noria'. También, sus peleas y cruces de fuertes acusaciones con su hermano, Kiko. Coto Matamoros fue un auténtico animal de la pequeña pantalla ente 1999, cuando comenzó a colaborar en el programa de Javier Sardá y hasta 2012, cuando se sentó por última vez en un plató, en el de 'Sálvame Deluxe'.

Es cierto que ha seguido colaborando en radio, en el programa sobe 'Gran Hermano' que tiene su buen amigo Pepe Herrero. Y que hace un par de años, lanzó un libro que era una nueva ofensiva a su mellizo Kiko. Pero, en televisión, ni rastro de él. La culpa, la nueva vida relajada y dada a la meditación que practica. Un camino mucho más sosegado que el que llevaba años transitando.

Decidió escapar de su antigua vida para empezar esa nueva, y se marchó de nuestro país con la compañía de su hijo. Primero residió en Los Ángeles y, posteriormente, se movió a República Dominicana. Coto, tal y como cuenta el portal Cotilleo.es, desempeña, con el país caribeño como centro de operaciones, tareas de difusión de charlas de desarrollo espiritual del ser humano. Unas conferencias que imparte po Estados Unidos y América Latina.

"Mi vida consiste básicamente en buscar la felicidad. Y todo ese mundo me aleja de ella. No deseo que la gente sepa nada de mí. Busco la belleza como posibilidad constante, y esa emoción no se encuentra en la basura que supone hacer juicios de gente que vive en el estercolero de la tele", ha declarado en 'Jaleos' un Coto que ha dado un giro radical desde que le conocimos.