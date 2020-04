7 abr 2020 sara corral

Toñi Moreno se ha convertido en una de las presentadoras más seguidas y adoradas del momento. La periodista, que ha cumplido el sueño de su vida, ser madre, está viviendo ahora un momento de lo más complicado.

Ahora que está confinada en casa con su hija, ha desvelado ya algunas de sus inquietudes más secretas, pero hoy ha sorprendido con esto.

"Este año como no tenemos Semana Santa en Sanlúcar de Barrameda, la tele local, donde empecé con 14 años, está reponiendo retransmisiones de años atrás", comenzaba escribiendo la periodista al pie de foto de esta tierna imagen. Emocionada, añadía: "Me emociona especialmente los pantallazos que me llegan ...".

"Me evoca aquella canción que cantaba La Jurado de 'que no daría yo'. PD: mi madre dice que he 'envejecido fatal'. Ella tan agradable Jajajaj", añadía la presentadora. Toñi desveló hace un par de días, la angustia que la estaba produciendo tener que quedarse en casa para cuidar de su hija y no poder atender sus labores como periodista en esta circunstancia.

Aun así, Toñi ha comenzando varias iniciativas en su cuenta personal de Instagram para ayudar a la causa y colaborar del mejor manera posible. Estamos deseando volver a la normalidad y poder disfrutar de tí en los platós. Ánimo Toñi, ya no queda nada.