11 abr 2020

Compartir en google plus

A las famosas más criticadas por el coronavirus se une otra polémica más: la de comprar o adoptar un perro. Todo a raíz de una fotografía que Pelayo Díaz, que recientemente vendió parte de su ropa para donar el dinero al Hospital La Paz de Madrid.

El estilista compartió hace unos días en su cuenta de Instagram, anunciando un nuevo miembro en su familia: "¡Bienvenido a casa Vidu! Andy y yo queríamos ampliar la familia desde hace tiempo y no nos animábamos a dar el paso, pero el mundo conspira para que siempre te llegue lo que de verdad deseas y ésta mañana nos ha llegado este maravilloso regalo por parte de @LuxuryToyPuppies, que nos escucharon decir en nuestro IG LIVE lo mucho que nos gustaría tener un Pomerania", comenzaba explicando el influencer en la imagen.

Y proseguía: "Ellos son expertos en Caniches, Pomerania y Malteses y sólo trabajan con criaderos nacionales de confianza que cuidan con cariño y en un ambiente familiar a todos los perros. Además nos contaban cómo a causa de la situación actual (incertidumbre, desempleo...) muchos cachorros están quedándose sin gente que se anime a cuidar de ellos y darles un hogar y, como no, se nos ha encogido el corazón. Vidu es un Pomerania toy de padre Ruso y madre Taiwanesa, tiene 2 meses y le acaban de poner su segunda vacuna así que ésta etapa de confinamiento sin salir de casa es perfecta para adaptarnos unos a otros. Gracias @LuxuryToyPuppies por cambiarnos la vida, Vidu va a ser el perro más feliz del barrio, ¡os mantendremos informados!".

Automáticamente las redes explotaron ante la clara promoción de la venta de "cachorros de lujo", tal y como se publicita este criadero de perros, que ha cerrado su cuenta de Instagram debido a los ataques de quienes se muestran en contra.

Algunos de los comentarios que Pelayo recibía dejaban claro su postura, la de adoptar: "Un perro no es un regalo. Ni espero que lo utilicéis a modo de accesorio o juguete" "Refugios llenos de animales abandonados, maltratados... animales a los que intentaron asesinar y no han tenido un mimo en su vida. Y luego vienen pijos como Pelayo Díaz a mostrarnos su mascota de catálogo e invitarnos a comprar animales"

Pelayo por su parte ha eliminado todos los mensajes negativos y no ha dudado en contestar a la polémica a través de un directo en Instagram: "A todos los que entráis a cuestionar la decisión que he tomado, me gustaría ver si en vuestra casa tenéis zapatos o cinturones de piel, si en vuestra nevera hay carne, si el pollo o los huevos que compraís con camperos [...] Cuando critcáis las acciones de otra persona tenéis que cubriros muy bien las espaldas".

Así mismo, la escritora Lucía Etxebarría ha denunciado en su cuenta de Instagram que la misma empresa que ha promocionado Pelayo y otras muchas influencers, estaba recibiendo numerosas críticas porque esos cachorros provienen "de criaderos de concentración en condiciones de insalubridad".