12 abr 2020

Como todos los ciudadanos, la modelo Carla Pereyra se encuentra recluida en su casa de Madrid junto a su marido, el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, y sus hijos. Como dice el 'Cholo', "esta guerra la vamos a ganar partido a partido". Carla hace suyas esas palabras y se vuelca en hacer la vida más fácil a su familia.

Hoy Corazón La primera pregunta sobra decir que es saber cómo lo están viviendo y si tiene a alguien de su familia afectado.

Carla Pereyra La alerta sanitaria nos cogió en Madrid, todos en casa, y decidimos ser responsables y obedecer las instrucciones de no viajar a ningún otro lugar. En casa estamos nueve ahora. Los dos hijos de Diego, nuestras niñas, mi hermana, un amigo de los chicos… Uno de los hijos de Diego vive en Ibiza pero decidimos que volviera a Madrid para estar todos juntos. Yo voy sola una vez a la semana a comprar al supermercado completamente protegida y no salimos para absolutamente nada más.

H.C. Tienen suerte de disponer de una casa fantástica con jardín que les permite llevar un confinamiento más suave.

C.P. Es verdad que somos unos afortunados y ahora solo hace falta que mejore el tiempo para que las niñas puedan salir fuera. Los chicos están siguiendo sus clases online o sus tareas de manera telemática. Los tres son futbolistas y lo que hacen son entrenamientos grupales en casa buscando arreglarse lo mejor posible. Por suerte, de la familia estamos todos bien, pero es verdad que tengo varios allegados afectados y me preocupa mucho. He tenido una experiencia muy triste con un amigo que al tener 74 años en el momento de entrar UCI le dijeron que por sus probabilidades de sobrevivir, ya que estaba superando un cáncer, no le podían dar plaza y falleció. Fue tremendo. Es lo más duro que he vivido de cerca.

H.C. ¿Y cómo lo está gestionando para sobrellevar estas situaciones? ¿A qué se aferra?

C.P. Como dice Diego, esto es una guerra con un enemigo invisible. Acatamos todo lo que dicen los expertos porque lo más preocupante es que cualquiera ajeno a los que vivimos dentro es una posibilidad de peligro. Hay gente sana que puede contagiarlo y por eso lo mejor es atrincherarse y de ahí que en nuestra casa no entra nadie. Me han llegado paquetes que tenía de pedidos en Amazon y cuando llega el repartidor lo ves casi como una amenaza, como algo peligroso, y eso me ha causado muchas lágrimas y tristeza. Pienso que después de esto habrá gente que salga beneficiada, ya que es un tiempo de introspección, no de hacer, de hablar con la familia y estar tranquilos. Siempre nos quejamos de que nos falta tiempo para todo y ahora lo fundamental es saber qué hacer con este tiempo. Es un momento muy duro pero hay que sacar la parte positiva que llevamos dentro para gestionarlo lo mejor posible.

H.C. No todo el mundo tiene la suerte de tener ese carácter de encontrar siempre el vaso lleno…

C.P. Sin el positivismo ahora no podríamos vivir porque todo lo que nos rodea nos atormenta y afecta a nuestros conocidos o seres queridos. Si no sacas algo positivo de estar junto a los tuyos es más complicado aguantar.

H.C. Ha soltado muchas lágrimas.

C.P. He llorado porque todo me parece tan triste que no podía encajarlo. Que la única noticia positiva sea que haya bajado la contaminación es muy fuerte. Y no solo en España sino a nivel mundial. Estamos preocupados por lo que se está perdiendo a nivel económico, pero hay que ver los logros ambientales. Intento aferrarme a cualquier noticia positiva para buscar sentido a las cosas.

H.C. Están promoviendo la campaña para Cruz Roja #LoDamosTodo.

C.P. Todos los años por estas fechas recogíamos alimentos en una campaña de Cruz Roja por la que acudía al estadio y allí juntaba todas las donaciones, pero hoy no podemos hacerlo y por eso hemos creado una cuenta que va directamente a Cruz Roja, para que la gente done lo que pueda para adquirir material sanitario. Lo empezamos a hacer hace más de dos semanas, en el pico de carencia de material sanitario, y es verdad que ha sido muy cuesta arriba, dado que la gente tiene incertidumbre sobre qué va a pasar con su economía. He intentado viralizar la campaña para sumar granitos de arena. #LoDamosTodo es el lema.

H.C. Sabe que es una afortunada incluso en estos momentos.

C.P. Todos los días agradezco a Dios lo que tengo y sé que soy una afortunada, y no hablo de lo económico sino de tener a mis padres y suegros sanos y poder disponer de este altavoz para difundir nuestra campaña. Hay que ser responsable con lo que estamos viviendo y pienso involucrarme en todo lo que pueda. Hoy somos todos vulnerables. Mira cómo ha muerto el marqués de Griñón y tantas otras personalidades. Como dice Diego, esto es partido a partido y hay que seguir la lucha diaria. También repite que tenemos que estar todos encerraditos en casa para cuidarnos y que nadie nos meta un gol.