13 abr 2020

La mejor señal para saber que María José Campanario está bien, es la recuperación de su sentido del humor. La mujer de Jesulín de Ubrique, que no ha tenido unos últimos años tranquilos por culpa de su salud, por la que se ha visto obligada a ingresar en varias ocasiones, está aprovechando este confinamiento para volcarse con su seguidores en las redes sociales.

Reconvertida en 'influencer' ocasional, la odontóloga está tirando de todo su repertorio para entretener a sus amigos y seguidores y poner de manifiesto que se encuentra bien, a pesar de lo duros que empiezan a hacerse los días de aislamiento. María José ha colgado varios vídeos que ayer rescataba 'Viva la vida' para que la viéramos sin maquillar o haciendo una reflexión 'satisfayer' en mano.

María José Campanario, 'satisfayer' en mano, en uno de esos vídeos colgados en Facebook. pinit

Sin cortarse ni un pelo, sus monólogos se han convertido en un imprescindible de su muro. Sin embargo, algunos de sus comentarios se han pasado de frenada en cuanto a lo explícito de su contenido y los responsables de Facebook se han visto obligados a censurarla. Mejor por exceso que por defecto, debe haber pensado Campanario, que piensa seguir continuando con su labor de sacar unas risas a la gente.

"Yo me lo estoy pasando teta. Este grupo pretende hacer reír a la gente, igual yo no soy nada graciosa", se escucha que dice en uno de esos vídeos mostrados en el espacio de Telecinco y que enseñan la cara más divertida y desinhibida de una Campanario a la que hacía tiempo que no veíamos así. Lo celebramos.